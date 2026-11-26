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Τα ΜΜΕ της Βουλγαρίας εμπλέκουν τον ΠΑΟΚ στην υπόθεση του τερματοφύλακα της Λέφσκι Σόφιας, Σβέτοσλαβ Βούτσοφ, ο οποίος είναι πιθανό να αποχωρήσει τον Ιανουάριο από την ομάδα της πρωτεύουσας.

Πλησιάζοντας στον Ιανουάριο και το νέο μεταγραφικό παράθυρο, αρκετά ρεπορτάζ του εξωτερικού εμπλέκουν τον Δικέφαλο σε πιθανή μεταγραφή ενός τερματοφύλακα.

Σημερινό (26/11) δημοσίευμα της γειτονικής Βουλγαρίας αναφέρει τον ΠΑΟΚ ως πιθανό επόμενο προορισμό του 24χρονου τερματοφύλακα, Σβέτοσλαβ Βούτσοφ.

Ο Βούλγαρος κίπερ, όπως υπογραμμίζει το σχετικό ρεπορτάζ, είναι πιθανό να αποχωρήσει από την ομάδα της Σόφιας τον προσεχή Ιανουάριο, παρότι το συμβόλαιό του έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Μάλιστα, η Λέφσκι σήμερα (26/11) αγωνίζεται στη Μασσαλία απέναντι στη Μαρσέιγ, με τους Βούλγαρους να γράφουν χαρακτηριστικά:



«Ξένοι σύλλογοι παρακολουθούν τον Βούτσοφ, πιθανή η πώλησή του από τη Λέφσκι τον χειμώνα. Έντονο ενδιαφέρον από το εξωτερικό υπάρχει για τον τερματοφύλακα της Λέφσκι Σόφιας, Σβέτοσλαβ Βούτσοφ. Ο γκολκίπερ των «μπλε» θα βρεθεί υπό το βλέμμα εκπροσώπων ξένων συλλόγων κατά τη διάρκεια της αυριανής εκτός έδρας αναμέτρησης με τη Μαρσέιγ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Europa League.

Παρά τις κατά διαστήματα μη πειστικές εμφανίσεις του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο Βούτσοφ εξακολουθεί να προσελκύει το ενδιαφέρον ομάδων εκτός Βουλγαρίας. Μεταξύ των ενδιαφερόμενων βρίσκονται αρκετοί ιταλικοί σύλλογοι, ενώ στην Ελλάδα γίνεται εκ νέου λόγος για πιθανό ενδιαφέρον από πλευράς ΠΑΟΚ, στον οποίο αγωνίζεται ο Βούλγαρος διεθνής Κίριλ Ντεσπόντοφ».

