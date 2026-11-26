Νέα στοιχεία φέρνει στο φως σήμερα το SDNA για το ΣΕΦ που έχει περάσει στην ΚΑΕ Ολυμπιακός αλλά στη «Διαύγεια» καταγράφεται τον Οκτώβριο του 2026 κονδύλι 37.200€ για τοποθέτηση καμερών. Ο οικονομικός εισαγγελέας ακούει;

Μπορεί η παραχώρηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, να έχει ανακοινωθεί από τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση από το καλοκαίρι του 2025, ωστόσο η σύμβαση δεν λέει να υπογραφεί και ο ελληνικός λαός εξακολουθεί να πληρώνει… Τελευταίο μπιλιετάκι στις πλάτες των ελλήνων φορολογουμένων κάμερες ασφαλείας…

Μάλιστα, καλά διαβάζετε, η διοίκηση μίας εγκατάστασης που υποτίθεται έχει παραχωρηθεί για τα επόμενα 49 χρόνια (από τη στιγμή που θα πέσουν οι υπογραφές στην σύμβαση παραχώρησης, όχι από την ανακοίνωση) επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με το πόσο των 37.200 ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καμερών επιτήρησες για τις ανάγκες του περιβάλλοντος χώρου του ΣΕΦ, όπως διαβάζουμε «Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης» που αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 13/10/2026.

Η πρόεδρος του ΣΕΦ, Χριστίνα Τσιλιγκίρη σε παλαιότερη συνέντευξη της είχε πει ότι η καθυστέρηση υπογραφής της σύμβασης οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει ένα διαδικαστικό καταγραφής-παραλαβής-παράδοσης, είναι προφανές πλέον ότι πρόκειται περί καθαρής κοροϊδίας.

Η διοίκηση Τσιλιγκίρη, είναι παραπάνω από ξεκάθαρο πια ότι εξυπηρετεί της ανάγκες μία Ανώνυμης Εταιρείας και όχι του δημοσίου συμφέροντος, όπως ορίζει η θέση της…

To καλύτερο όμως σας το αφήνω για το τέλος! Η διοίκηση του σταδίου στις 18/11/2026 χρέωσε άλλα 1.240 ευρώ τα ταμεία του ΣΕΦ, για προμήθεια gimbal (φορητού συστήματος σταθεροποιητή εικόνας), το οποίο με μία πολύ πρόχειρη αναζήτηση στο διαδίκτυο κοστίζει -ένα ακριβό για κινητό- μέχρι 80 ευρώ και για επαγγελματική κάμερα κοστίζει περίπου 350 ευρώ. Λογικά, για να πληρώνουν 1.240 ευρώ, θα γυρίσουν ταινία. Μην μας κρατάνε σε αγωνία όμως και γι αυτό ας μας πουν δύο λόγια για το σενάριο...