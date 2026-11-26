Ο Παναθηναϊκός AKTOR μένει πάντα μπροστά από τις εξελίξεις, ανεβάζοντας αυτή την φορά «καταπράσινο» βίντεο από το GTA 6!

Το πιο hot νέο στο gaming είναι η κυκλοφορία του GTA 6, που έχει συνεπάρει τους φίλους του τίτλου παγκοσμίως, περνώντας ώρες στον κόσμο της Leonida και φτιάχνοντας τους χαρακτήρες όπως εκείνοι θέλουν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Παναθηναϊκός έκανε τον ψηφιακό κόσμο του αγαπημένου βιντεοπαιχνιδιού λίγο πιο... πράσινο! Κρεμώντας αφίσα του Κώστα Σλούκα στο δωμάτιο του πρωταγωνιστή, ο οποίος πέφτει να ξεκουραστεί, οι «πράσινοι» συνδύασαν την νίκη στην Βαλένθια με το νεότερο trend με τρόπο που δεν έχει ξαναγίνει.

Ο πρωταγωνιστής πέφτει στο κρεβάτι του, βγάζει το κινητό, και στην συνέχεια παρακολουθεί τα «καταπράσινα» βίντεο της νίκης στην Ισπανία. Το buzzer beater νίκης του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, η επική αντίδραση του Ομπράντοβιτς, και φυσικά οι συζητήσεις στα αποδυτήρια συμπεριλαμβάνονται στο... θέαμα του πρωταγωνιστή του GTA 6, σε ένα crossover που δεν έχει προηγούμενο.

Δείτε και τις υπόλοιπες στιγμές που παρακολούθησε ο χαρακτήρας του GTA 6, στο βίντεο του Παναθηναϊκού AKTOR: