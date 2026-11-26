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Η τελευταία εκκρεμότητα στη σύνθεση του grid της Formula 1 για το 2027 διευθετήθηκε, με τη Haas να επισημοποιεί την παραμονή του Όλιβερ Μπέρμαν στο δυναμικό της.

Η αμερικανική ομάδα συνεχίζει να επενδύει στη νέα γενιά οδηγών, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στον νεαρό Βρετανό, ο οποίος θα βρίσκεται για τρίτη διαδοχική σεζόν πίσω από το τιμόνι του μονοθεσίου της.

Η συνεργασία των δύο πλευρών, που ξεκίνησε το 2025 με τον Μπέρμαν σε ρόλο βασικού οδηγού, θα συνεχιστεί και την επόμενη αγωνιστική περίοδο, με τον Ραφαέλ Κάμαρα να αποτελεί τον νέο του ομόσταβλο.

Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος έχει ήδη πάρει το πρώτο του βάπτισμα του πυρός στη Formula 1, θα αποκτήσει πλέον μόνιμη θέση στο grid, με τη Haas να παρατάσσει ένα από τα νεότερα οδηγικά δίδυμα του πρωταθλήματος.

Με την ανακοίνωση της παραμονής του Μπέρμαν, συμπληρώθηκε και το τελευταίο κομμάτι του παζλ των οδηγών για το 2027.