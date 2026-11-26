Χρόνος ανάγνωσης 1’ FIFA WORLD CUP U17 Στο πλευρό της Εθνικής Παίδων ο Μασούρας (vid) 26-11-2026 14:43 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ελλάδα ΠΡΟΣΩΠΑ Γιώργος Μασούρας 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google. Ο Γιώργος Μασούρας που αγωνίζεται στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της ΝΕΟΜ, βρέθηκε στο Κατάρ και δίπλα στην προσπάθεια της Εθνικής Παίδων, κάνοντας την δική του ομιλία προς τους αθλητές που βρίσκονται στο World Cup U17. Δείτε το βίντεο της ΕΠΟ: Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ethniki Omada (@ethnikiomada) «Στον κόρφο μου ένα φίδι, ευάλωτη στα λούσα, στα λεφτά»: Το νέο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα που εξαγρίωσε το κοινό της Άννας Βίσση dailymedia.com.gr Αν πας απόγευμα, μπορεί να μην το προλάβεις: Το γαλακτομπούρεκο - κόλαση της Αθήνας που τελειώνει την ίδια μέρα menshouse.gr Αν τον κλείσει ανατρέπει τα πάντα: Πασίγνωστος δημοσιογράφος λέει το «ναι» στο ΠΑΣΟΚ instanews.gr Να μην κάνει το ίδιο λάθος: Η μόνη λύση με τον Αντίνο σε βάθος χρόνου menshouse.gr Άνεμος, θυμίζει Δημήτρη Γιαννούλη: Ο αριστερός μπακ-χαφ που βγάζει μάτια στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ! menshouse.gr Έχει έτοιμο το χτύπημά του: Έρχεται απάντηση του Σαμαρά στο βιβλίο της Ντόρας instanews.gr Θα ορκιζόσουν ότι ξέρεις τις απαντήσεις: Μπορείς όμως να ξεπεράσεις το 8/10 σε αυτό το κουίζ γεωγραφίας; menshouse.gr Ελένη Βουλγαράκη – Φώτης Ιωαννίδης: Οι φήμες εγκυμοσύνης και η πρώτη φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλιά (Pic) dailymedia.com.gr Στο πλευρό της Εθνικής Παίδων ο Μασούρας (vid) SHARE