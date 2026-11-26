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Ο Γιώργος Μασούρας που αγωνίζεται στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της ΝΕΟΜ, βρέθηκε στο Κατάρ και δίπλα στην προσπάθεια της Εθνικής Παίδων, κάνοντας την δική του ομιλία προς τους αθλητές που βρίσκονται στο World Cup U17.