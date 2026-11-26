Ο ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση, ενημερώνοντας τους φίλους της ομάδας για τη διάθεση των εισιτηρίων της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Ουλμ, για την 11η αγωνιστική του EuroCup.

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Μπόσνα και τη Λιετκαμπέλις στην PAOK Sports Arena για την 9η και 10η αγωνιστική του EuroCup αντίστοιχα, και ύστερα ταξιδεύει στην Γερμανία για τον αγώνα με την Ουλμ.

Σε αυτή την προσπάθεια δεν θα λείψουν και οι «ασπρόμαυροι» οπαδοί, με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ να ενημερώνει μέσω ανακοίνωσης ότι οι φίλοι της ομάδας που είναι κάτοικοι Γερμανίας έχουν εξασφαλίσει ως επί το πλείστον τα διαθέσιμα εισιτήρια για τον συγκεκριμένο αγώνα. Για τα υπόλοιπα εισιτήρια, και για όσους ταξιδέψουν στην Γερμανία, η τιμή βρίσκεται στα 29 ευρώ και καταβάλλεται μόνο σε μετρητά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Σχετικά με τα εισιτήρια του αγώνα Ratiopharm Ulm – ΠΑΟΚ, που θα διεξαχθεί στη Ratiopharm Arena του Ulm στις 23 Δεκεμβρίου 2026, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει για τα εξής…



Η πλειονότητα των εισιτηρίων έχει διατεθεί στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ από την Γερμανία.



Ένας μικρός αριθμός εισιτηρίων θα διατεθεί από τα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, για όσους φιλάθλους πρόκειται να ταξιδέψουν στη Γερμανία εκείνο το χρονικό διάστημα για να παρακολουθήσουν τον αγώνα.



Η διάθεση αυτών των λίγων εισιτηρίων γίνεται μόνο από τα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, καθημερινά 09:30-17:00.



Τα εισιτήρια κοστίζουν 29€ και η πληρωμή πρέπει να γίνει μόνο με μετρητά».