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Η Black Friday πάντα είχε ένα χαρακτηριστικό: πολύ κόσμο, πολλή κίνηση και την αίσθηση ότι παντού κάτι δυνατό συμβαίνει.

Το party της ELABET μεγάλωσε για να κάνουμε χώρο για όλους και φυσικά να μη μείνουμε μόνο σε μία μέρα!

Έτσι, φέτος η Black Friday μετατρέπεται σε Black Week και κινείται στον ρυθμό της νέας καμπάνιας “Ela όπως είσαι, την εμπειρία ζήσε!”.

Για μία ολόκληρη εβδομάδα, η φιέστα γεμίζει με ακόμα περισσότερες εμπειρίες, εκπλήξεις και έπαθλα.

Νέα αποκλειστικά Welcome Offers σε περιμένουν για το πρώτο καλωσόρισμα, ενώ τα Quests επιφυλάσσουν καθημερινά νέες αποστολές με έπαθλα και τα Tournaments εμπλουτίζουν ακόμα περισσότερο τις ανταμοιβές και την εμπειρία.

Η γιορτή παίζει σε όλα τα stages!

Στο Στοίχημα, οι μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις συναντούν τα Golden Boosts, τα Bet Builders και το ανανεωμένο Cash Out,

ενώ στο Live Casino, κορυφαίοι πάροχοι, δημοφιλή Game Shows, Έλληνες dealers και αποκλειστικά τραπέζια Roulette & Blackjack κάνουν ακόμα πιο συναρπαστική τη δράση.

Κάθε μέρα και κάτι διαφορετικό, κάθε μέρα και ένας νέος λόγος για να δεις τι παίζει.

Γιατί όσο μεγαλώνει η παρέα, μεγαλώνει και η απόλαυση του παιχνιδιού.

Περισσότερες επιλογές, περισσότερες εκπλήξεις και μία διασκέδαση που συνεχίζεται, εξελίσσεται και αυτή την εβδομάδα… γίνεται Black.

Στη Black Week της ELABET υπάρχει χώρος για όλους. Και φυσικά, είσαι καλεσμένος κι εσύ.

ELABET: Ela όπως είσαι!

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

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