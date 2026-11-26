Νέο δημοσίευμα στη Σκωτία αναφέρει, πως η Σέλτικ και ο ΠΑΟΚ έχουν υπό στενή παρακολούθηση τον τερματοφύλακα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Φιόντορ Λαπούχοφ.

Λίγες μόνο ώρες μετά τα ρεπορτάζ των Βούλγαρων για πιθανό ενδιαφέρον του Δικεφάλου προς το πρόσωπο του Σβετοσλάβ Βούτσοφ, που αγωνίζεται στη Λέφσκι Σόφιας, νέο δημοσίευμα από τη Σκωτία έρχεται στο φως, εμπλέκοντας ΠΑΟΚ και Σέλτικ στην υπόθεση Λαπούχοφ.

Όπως αναφέρει το σκωτσέζικο «TeamTalk», «Σέλτικ και ο ΠΑΟΚ είναι οι ομάδες που παρακολουθούν πιο στενά την περίπτωση του τερματοφύλακα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Φιοντόρ Λαπούχοφ».

Ο 23χρονος Λευκορώσος κίπερ έχει συμβόλαιο με την ομάδα της Σόφιας έως το 2028, με τους Σκωτσέζους να αναφέρουν πως οι «Κέλτες» κοιτούν την περίπτωση του με φόντο το επόμενο καλοκαίρι.

«Ο ΠΑΟΚ ανταγωνίζεται τη Σέλτικ για τον Φιοντόρ Λαπούχοφ. Σύμφωνα με πηγές, ο ελληνικός σύλλογος παρακολουθεί τον Λευκορώσο τερματοφύλακα και τον θεωρεί υποψήφια μεταγραφική επιλογή είτε για τον Ιανουάριο είτε για το επόμενο καλοκαίρι», συμπληρώνει το δημοσίευμα από πλευράς «Νησιού», όσον αφορά το ενδιαφέρουν του Δικεφάλου.