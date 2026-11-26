Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Τζάστιν Άντερσον, με τον Αμερικανό φόργουορντ να αναμένεται στη Θεσσαλονίκη εντός των επόμενων δύο ημερών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Δικέφαλο

Μία ακόμη σημαντική μεταγραφική κίνηση βρίσκεται προ των πυλών για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τον Τζάστιν Άντερσον, ενισχύοντας την περιφερειακή του γραμμή μετά τον τραυματισμό του Τζέντι Όσμαν.

Ο Αμερικανός αναμένεται την Παρασκευή (27/11) ή το Σάββατο (28/11) στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, να ανακοινωθεί επισήμως από την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ.

Η περίπτωση του Άντερσον μόνο καινούργια δεν είναι για τους ανθρώπους του Δικεφάλου, καθώς ο 33χρονος φόργουορντ είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον των Θεσσαλονικιών ήδη από το περασμένο καλοκαίρι. Τότε, ωστόσο, η υπόθεσή του δεν προχώρησε, με τις συνθήκες να έχουν πλέον ωριμάσει για την απόκτησή του.

Ο Αμερικανός, ύψους 1,98 μ., αγωνίζεται κυρίως στη θέση «3» και διαθέτει σημαντική εμπειρία τόσο από το NBA όσο και από τη EuroLeague, έχοντας φορέσει στην Ευρώπη τις φανέλες της Βαλένθια, της Μπαρτσελόνα και της Ντουμπάι. Πρόκειται για έναν παίκτη με εξαιρετικά αθλητικά προσόντα, δύναμη, έφεση στην άμυνα και ικανότητα στο περιφερειακό σουτ, στοιχεία που μπορούν να τον καταστήσουν σημαντικό εργαλείο στα χέρια του Αντρέα Τρινκιέρι.

Ο Άντερσον ταλαιπωρήθηκε στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν από τραυματισμό στους οπίσθιους μηριαίους, με αποτέλεσμα να μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης. Στις 9 Νοεμβρίου επέστρεψε για λίγα λεπτά στην αναμέτρηση της Ντουμπάι με τη Μέγκα για την Αδριατική Λίγκα, ωστόσο δεν έχει καταγράψει ακόμη συμμετοχή στη φετινή EuroLeague, ενώ δεν βρίσκεται στα αγωνιστικά πλάνα του Τσάβι Πασκουάλ.

Η συγκεκριμένη μεταγραφή αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία και για τις δύο πλευρές. Από τη μία, ο ΠΑΟΚ προσθέτει στο δυναμικό του έναν παίκτη επιπέδου EuroLeague, καλύπτοντας το κενό που δημιουργήθηκε από τη μακροχρόνια απουσία του Τζέντι Όσμαν, και από την άλλη, ο ίδιος ο Άντερσον έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει εκ νέου αγωνιστικό ρυθμό και πρωταγωνιστικό ρόλο σε μία ομάδα με υψηλές φιλοδοξίες και ξεκάθαρους στόχους τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.