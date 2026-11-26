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Το SDNA γυρίζει το ρολόι πίσω και φωτίζει το ιδιαίτερο παρασκήνιο της αποψινής ευρωπαϊκής αναμέτρησης του Τριφυλλιού, με φόντο τις τελευταίες ημέρες της θητείας του 38χρονου τεχνικού στον πάγκο της Κοπεγχάγης.

Ιδιαίτερο...χρώμα έχει για τον Τζέικομπ Νίστρουπ το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Νόρτζελαντ το βράδυ της Πέμπτης (26/11) στη Δανία, στο πλαίσιο της League Phase του Conference League.

Και όχι απλώς επειδή ο τεχνικός του Τριφυλλιού επιστρέφει στα πάτρια εδάφη… καβάλα στ΄άλογο, έχοντας φτιάξει για τα καλά το όνομά του στην Ελλάδα και αναβαθμίσει τις προπονητικές μετοχές του.

Η Νόρτζελαντ είναι μία από τις ομάδες που του ξυπνούν δυσάρεστες αναμνήσεις από το τελευταίο διάστημα της θητείας του στην Κοπεγχάγη.

Γυρίζοντας το ρολόι πίσω, στις 14 Φεβρουαρίου 2026, η Κοπεγχάγη του Νίστρουπ υποδέχτηκε τη Νόρτζελαντ εντός έδρας στο «Πάρκεν» και παρότι προηγήθηκε μόλις στο 6΄ γνώρισε την ήττα (1-2).

Εκείνο το αποτέλεσμα έκανε ακόμα πιο… ηλεκτρική την καρέκλα του Δανού προπονητή, με την πρωταθλήτρια Κοπεγχάγη να κινδυνεύει να μείνει εκτός των play offs του πρωταθλήματος, όπως και τελικά συνέβη.

Στις 29 Μαρτίου έπεσαν οι τίτλοι τέλους της συνεργασίας του με την Κοπεγχάγη, παρά τα τρία πρωταθλήματα, τα δύο Κύπελλα και τις τρεις παρουσίες στο Τσάμπιονς Λιγκ που είχε στο βιογραφικό του με το συγκεκριμένο κλαμπ.

Οκτώ μήνες αργότερα, ο Νίστρουπ επιστρέφει στη χώρα του με άλλον…αέρα και με τους συμπατριώτες του να γράφουν εγκωμιαστικά σχόλια για τα έργα και τις ημέρες του στον πάγκο του Παναθηναϊκού τον οποίο έχει οδηγήσει στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος.

Κλείνοντας, να σημειώσουμε πως το τάιμινγκ της επιστροφής του Νίστρουπ στη Δανία έχει τη δική του σημειολογία.

Βλέπετε, μόλις την περασμένη Κυριακή (22/11) η Νόρτζελαντ φιλοδώρησε με πέντε γκολ (5-0) την πρώην ομάδα του (Κοπεγχάγη).