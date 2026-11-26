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Σοβαρές καταγγελίες για ρατσιστική συμπεριφορά και ναζιστικές χειρονομίες από οπαδούς της Ρόμα έχουν προκαλέσει αναστάτωση μετά την αναμέτρηση με την Παρί Σεν Ζερμέν στο «Παρκ ντε Πρενς».

Το παιχνίδι των δύο ομάδων για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε με σκορ 2-2, ωστόσο τα όσα φέρεται να συνέβησαν στις εξέδρες επισκίασαν το αγωνιστικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του RMC Sport, φίλαθλοι της Παρί κατήγγειλαν πως από την πλευρά των φιλοξενούμενων ακούγονταν επανειλημμένα ήχοι μαϊμούς, ενώ υπήρξαν αναφορές για ναζιστικού περιεχομένου χειρονομίες, κινήσεις που παρέπεμπαν σε απειλή αποκεφαλισμού, αλλά και προσβλητικά σχόλια με ρατσιστικό περιεχόμενο.

Μάλιστα, ορισμένοι φίλαθλοι της γαλλικής ομάδας απευθύνθηκαν στο προσωπικό ασφαλείας, ζητώντας την παρέμβασή του, χωρίς ωστόσο να υπάρξει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ουσιαστική αντίδραση.

Πλέον, αναμένεται να φανεί αν οι αρμόδιες ποδοσφαιρικές αρχές θα προχωρήσουν σε πειθαρχική διερεύνηση της υπόθεσης. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες, η Ρόμα ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με κυρώσεις.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 19 Ιανουαρίου στις 22:00.