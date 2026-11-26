Ξεπερνώντας πια τα μισά του πρώτου γύρου στην κορυφαία κατηγορίας Socca της χώρας, έχουμε ομάδες που ξεχωρίζουν στην κορυφή, διεκδικητές εισιτηρίων Ευρώπης αλλά και άλλες που δεν έχουν ξεκινήσει καλά την σεζόν.

Για ακόμη μία φορά, το Socca επιβεβαίωσε πως τα τελευταία λεπτά μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η αναμέτρηση της Betis SKG με τους Zigolo, όπου οι δύο ομάδες βρήκαν δίχτυα στις τελευταίες στιγμές του αγώνα, με τους Zigolo να πανηγυρίζουν τελικά τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους.

Εξίσου ξεχωριστό ήταν το παιχνίδι ανάμεσα στους Amigos και την Klika x Favelas. Δύο ομάδες που χρειάζονταν όσο τίποτα άλλο τους τρεις βαθμούς, με τους Amigos να κρατούν το προβάδισμα μέχρι και την έναρξη των καθυστερήσεων. Ωστόσο, τα τρία λεπτά του έξτρα χρόνου αποδείχθηκαν αρκετά για τους «Βραζιλιάνους», οι οποίοι ολοκλήρωσαν μια εντυπωσιακή ανατροπή και πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στη φετινή σεζόν.

Ανάλογο σκηνικό εκτυλίχθηκε και στην αναμέτρηση της Kaiei με τη San Antonio. Με μόλις τρία λεπτά να απομένουν, η Kaiei βρισκόταν μπροστά στο σκορ και έδειχνε έτοιμη να υποχρεώσει τους περσινούς πρωταθλητές στην πρώτη τους ήττα. Η San Antonio, όμως, έκανε την ανατροπή και απέδρασε με ένα πολύτιμο τρίποντο που την κράτησε σε τροχιά κορυφής.

Μετά από 49 ημέρες χωρίς νίκη, ο Αλκοολικός Αστέρας επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα με τον πλέον εμφατικό τρόπο. Η επικράτηση με 8-3 απέναντι στη νεοφώτιστη Vallys μπορεί να αποτελέσει το σημείο επανεκκίνησης που αναζητούσε η ομάδα, προκειμένου να αλλάξει την πορεία της στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Σταθερά ανοδική είναι και η πορεία της Kaiei SKG, η οποία επικράτησε με 5-2 των Irmaos, πλησιάζοντας πλέον την πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας. Στο ίδιο θετικό μονοπάτι συνεχίζουν και οι Las Pulgas, που πρόσθεσαν ακόμη ένα σημαντικό τρίποντο στη συγκομιδή τους και έχουν φτάσει να βρίσκονται στη πέμπτη θέση.

Στην πρώτη γραμμή της βαθμολογίας, η San Antonio δεν είναι η μοναδική ομάδα που συνεχίζει αήττητη. Οι Cometas έκαναν το καθήκον τους απέναντι στη DLC, επικρατώντας με 5-2 και φτάνοντας τους 16 βαθμούς. Στους ίδιους ακριβώς που βρίσκονται και οι Ναξιώτες, οι οποίοι επικράτησαν των Brodios με 4-2. Η φετινή τους παρουσία αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες της σεζόν, καθώς την αντίστοιχη περσινή περίοδο βρίσκονταν στη μάχη για την αποφυγή των τελευταίων θέσεων, ενώ πλέον έχουν στρέψει το βλέμμα τους αποκλειστικά προς την κορυφή.

Η W Rizz παραμένει σε απόσταση τριών βαθμών από την πρώτη τριάδα. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ απέναντι στη Famagusta, πραγματοποίησε εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο, σημειώνοντας και τα πέντε τέρματά της για να φτάσει σε μία ακόμη νίκη.

Τέλος, Bandoleros και Smixiside συνέχισαν με θετικά αποτελέσματα, κατακτώντας ακόμη ένα πολύτιμο τρίποντο και βελτιώνοντας τη θέση τους στη βαθμολογία.