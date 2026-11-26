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Ο Αλεκσάνταρ Σέκουλιτς κλήθηκε να αποφασίσει ανάμεσα σε σύλλογο κι Εθνική ομάδα, με τον προπονητή της Μπαρτσελόνα να επιλέγει τους Μπλαουγκράνα δηλώνοντας παραίτηση από την Εθνική Σλοβενίας.

Τίτλοι τέλους για τον Αλεκσάντερ Σέκουλιτς στο πάγκο της εθνικής Σλοβενίας ο οποίος μέσω ανακοίνωσης της Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε και την παραίτησή του.

Αφορμή στάθηκε η επιλογή της Μπαρτσελόνα να μην αφήσει τον προπονητή της να ασκήσει τα καθήκοντα του ως ομοσπονδιακός στην Εθνική Σλοβενίας.

Μέσω ανακοίνωσής τους, οι Μπλαουγκράνα γνωστοποίησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (26/11), ότι ο πολύπειρος 48χρονος προπονητής, παραιτήθηκε από τα... εθνικά του καθήκοντα, μετά από έξι ολόκληρα χρόνια κι ένα κερδισμένο χρυσό μετάλλιο, στο EuroBasket της Τουρκίας το 2017.

Η Μπαρτσελόνα, στην ανακοίνωσή της ανέφερε ότι «είναι αδύνατο να συνδυάσει και τις δύο θέσεις», καθιστώντας σαφές ότι ο Αλεκσάνταρ Σέκουλιτς, αφοσιώνεται πλέον εξ' ολοκλήρου στις υποχρεώσεις του στον πάγκο του συλλόγου.