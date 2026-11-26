Τίτλοι τέλους για τον Αλεκσάντερ Σέκουλιτς στο πάγκο της εθνικής Σλοβενίας ο οποίος μέσω ανακοίνωσης της Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε και την παραίτησή του.
Αφορμή στάθηκε η επιλογή της Μπαρτσελόνα να μην αφήσει τον προπονητή της να ασκήσει τα καθήκοντα του ως ομοσπονδιακός στην Εθνική Σλοβενίας.
Μέσω ανακοίνωσής τους, οι Μπλαουγκράνα γνωστοποίησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (26/11), ότι ο πολύπειρος 48χρονος προπονητής, παραιτήθηκε από τα... εθνικά του καθήκοντα, μετά από έξι ολόκληρα χρόνια κι ένα κερδισμένο χρυσό μετάλλιο, στο EuroBasket της Τουρκίας το 2017.
Η Μπαρτσελόνα, στην ανακοίνωσή της ανέφερε ότι «είναι αδύνατο να συνδυάσει και τις δύο θέσεις», καθιστώντας σαφές ότι ο Αλεκσάνταρ Σέκουλιτς, αφοσιώνεται πλέον εξ' ολοκλήρου στις υποχρεώσεις του στον πάγκο του συλλόγου.
🔵🔴 Aleksander Sekulic deixa de ser seleccionador d’Eslovènia ✅ El tècnic mostra el màxim compromís amb el Club i se centra en l’exigència al capdavant de la banqueta del Barça https://t.co/bxrLaVVSg8— Barça Basket (@FCBbasket) November 26, 2026