Η Μίλαν συμφώνησε με τον Αντριάν Ραμπιό και τις επόμενες ημέρες θ' ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι τον Ιούνιο του 2030.

Η ομάδα του Μιλάνου, αποψινή αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League, έχει αποφασίσει να επεκτείνει τη συνεργασία της με τον Γάλλο διεθνή μέσο, που λήγει τον Ιούνιο του 2028, και να μην τον παραχωρήσει, όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα «Calciomercato».

Ο 31χρονος διεθνής άσος είχε και πέρσι μια καλή σεζόν, με έξι μάλιστα γκολ και πέντε ασίστ σε 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ φέτος έχει ήδη πέντε γκολ και οκτώ ασίστ σε 14 συμμετοχές, σε όλες τις διοργανώσεις, και συμφώνησε να επεκτείνει το συμβόλαιο του για δύο επιπλέον χρόνια.