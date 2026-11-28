Η Marca με δημοσίευμά της αναφέρεται στην Εθνική μας ομάδα, κάνοντας λόγο για τραγωδία στο ελληνικό μπάσκετ.

Η νέα ήττα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος την έφερε στο χείλος του γκρεμού, με το ισπανικό Μέσο να αναφέρεται στα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ, από τη σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου σε υπόθεση χειραγώγησης αγώνων, δωροδοκίας και διαφθοράς μέχρι την ντροπή του Βασίλη Σπανούλη για την εικόνα της ομάδας του.

«Δεν διανύει, άλλωστε, τις καλύτερες ημέρες του το ελληνικό μπάσκετ, που άλλοτε κυριαρχούσε. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, συνελήφθη στις 21 Οκτωβρίου για φερόμενη εμπλοκή σε υπόθεση χειραγώγησης αγώνων, δωροδοκίας και διαφθοράς. Την ίδια στιγμή, ο θρυλικός Βασίλης Σπανούλης, ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής, μοιάζει να βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Δεν δίστασε, μάλιστα, να εκφράσει δημόσια την "ντροπή" του για την εικόνα της ομάδας σε ορισμένα παιχνίδια αυτής της προκριματικής φάσης.

Το βάρος της πρόκρισης για μια ομάδα που αποτελούσε σταθερή παρουσία στις μεγάλες διοργανώσεις -χωρίς να έχει χάσει Παγκόσμιο Κύπελλο από το 2002 και το τουρνουά της Ιντιανάπολις- πέφτει πλέον στους ώμους των παικτών. Η φανέλα της Εθνικής μοιάζει να τους βαραίνει υπερβολικά», τονίζει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

Που στη συνέχεια μάλιστα κάνει μία εκτενή αναφορά στο σκάνδαλο του αιώνα στο ελληνικό μπάσκετ με την εγκληματική οργάνωση και τις συλλήψεις, μέχρι τις ήττες από Ουκρανία, Ρουμανία και Πορτογαλία.