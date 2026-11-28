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Το Λαύριο υποδέχεται τους Σοφάδες (17:00), ενώ η Μεγαρίδα δοκιμάζεται στην έδρα του Παπάγου (17:00) για την 10η αγωνιστική της Elite League.

Mε πέντε παιχνίδια το απόγευμα του Σαββάτου συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Elite League, με την διεξαγωγή της 10ης αγωνιστικής.

Το Λαύριο που θέλει να παραμείνει σε απόσταση αναπνοής από τον πρωτοπόρο Πανιώνιο υποδέχεται τους Σοφάδες που βρίσκονται ψηλά στην βαθμολογία (6η θέση 5-4 ρεκόρ).

Η Μεγαρίδα δοκιμάζεται στην έδρα του Παπάγου, με την ομάδα του Γιώργου Μάνταλου να θέλει να παραμείνει στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Σάββατο 28/11 (17:00):

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Evertech Παπάγου – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Πρωτέας Βούλας – Αμύντας / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Γλαύκος Έσπερος – Μαχητές Πειραματικό / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Πανερυθραϊκός – Ψυχικό / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Δευτέρα 30/11 (20:30):

Kerakoll ΑΓΕΧ – Πανιώνιος Cosmorama Travel / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Η επόμενη αγωνιστική (11η, 5-7/12):

Σάββατο 5/11:

Αμύντας – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή (16:00)

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Kerakoll ΑΓΕΧ (17:00)

Μαχητές Πειραματικό – Πρωτέας Βούλας (17:00)

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Πανερυθραϊκός (17:00)

Δευτέρα 7/11:

Κόροιβος – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (14:30)

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Λαύριο Αφοί Λιοσάτου (17:00)

Kronos BC Plasis – Evertech Παπάγου (18:00)