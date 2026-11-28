Οι φιλοξενούμενοι έδειξαν τις διαθέσεις τους από την πρώτη περίοδο (30-22), ενώ με επιμέρους σκορ 25-22 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 11 πόντων (55-44).
Η καθοριστική καμπή της αναμέτρησης ήρθε μετά την ανάπαυλα, όταν οι Σίξερς κυριάρχησαν με επιμέρους σκορ 30-14, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +27 (85-58).
Η αντίδραση των Πέισερς στην τελευταία περίοδο (29-26) δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει τη μοίρα του αγώνα, με τη Φιλαδέλφεια να πανηγυρίζει μια άνετη επικράτηση.
Κορυφαίος των νικητών ήταν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ από την πλευρά της Ιντιάνα ξεχώρισε ο Άντριου Νέμπχαρντ με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Με αυτή τη νίκη οι Σίξερς εξασφάλισαν την παρουσία τους στα νοκ άουτ του NBA Cup, ενώ αντίθετα οι Ιντιάνα Πέισερς αποκλείστηκαν από την συνέχεια του Κυπέλλου.