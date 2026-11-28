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Οι Φιλαδέλφεια 76ερς δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους Ιντιάνα Πέισερς, επικρατώντας εκτός έδρας με το εμφατικό 111-87.

Οι φιλοξενούμενοι έδειξαν τις διαθέσεις τους από την πρώτη περίοδο (30-22), ενώ με επιμέρους σκορ 25-22 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 11 πόντων (55-44).

Η καθοριστική καμπή της αναμέτρησης ήρθε μετά την ανάπαυλα, όταν οι Σίξερς κυριάρχησαν με επιμέρους σκορ 30-14, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +27 (85-58).

Η αντίδραση των Πέισερς στην τελευταία περίοδο (29-26) δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει τη μοίρα του αγώνα, με τη Φιλαδέλφεια να πανηγυρίζει μια άνετη επικράτηση.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ από την πλευρά της Ιντιάνα ξεχώρισε ο Άντριου Νέμπχαρντ με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Με αυτή τη νίκη οι Σίξερς εξασφάλισαν την παρουσία τους στα νοκ άουτ του NBA Cup, ενώ αντίθετα οι Ιντιάνα Πέισερς αποκλείστηκαν από την συνέχεια του Κυπέλλου.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης