Η μία έρευνα αφορά επίθεση με επιβαρυντικά στοιχεία από οπαδούς της Μαρσέιγ, ενώ η άλλη αφορά υποκίνηση σε μίσος, λόγω ναζιστικών χαιρετισμών και άλλων προκλήσεων από Βούλγαρους φιλάθλους.
«Αυτή τη στιγμή αναλύεται το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας», ανέφερε η εισαγγελία της Μασσαλίας σε ανακοίνωσή της σχετικά με την έναρξη των ερευνών, για τα βίαια επεισόδια στο Βελοντρόμ.
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Η εισαγγελία της Μασσαλίας ανακοίνωσε δύο έρευνες για τα επεισόδια στο Μαρσέιγ-Λέφσκι
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Η μία έρευνα αφορά επίθεση με επιβαρυντικά στοιχεία από οπαδούς της Μαρσέιγ, ενώ η άλλη αφορά υποκίνηση σε μίσος, λόγω ναζιστικών χαιρετισμών και άλλων προκλήσεων από Βούλγαρους φιλάθλους.
Η εισαγγελία της Μασσαλίας ανακοίνωσε δύο έρευνες για τα επεισόδια στο Μαρσέιγ-Λέφσκι