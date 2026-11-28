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H εισαγγελία της Μασσαλίας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν δύο έρευνες σχετικά με τα βίαια επεισόδια στον αγώνα για την 5η αγωνιστική της League phase του Europa League, μεταξύ της Μαρσέιγ και της Λέφσκι Σόφιας.