Η Σανταντέρ επικράτησε της Λεβάντε με 3-1 και συνεχίζει την ανοδική της πορεία, έχοντας στόχο να μπει στις θέσεις που οδηγούν στα ευρωπαϊκά κύπελλα.

Η Σανταντέρ έχει πάρει… φόρα και συνεχίζει να εκπλήσσει τους πάντες στην ισπανική LaLiga. Η ομάδα του Χοσέ Λόπεθ πέρασε με εμφατική νίκη 3-1 απ’ την έδρα της Λεβάντε στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 14ης αγωνιστικές, έφτασε τις 4 νίκες στα τελευταία 5 ματς πρωταθλήματος κι ανέβηκε στην 6η θέση της βαθμολογίας.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 42′ με τον Ρομέρο, όμως το δεύτερο ημίχρονο ανήκε αποκλειστικά στη Ρασίνγκ που σκόραρε τρεις φορές με τους Πάμπλο Γκαρθία (66′, 90’+5′) και Ζαμπιρί (81′) και πανηγύρισε ένα σπουδαίο «διπλό».