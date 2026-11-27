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H Σουηδία πήρε το θρίλερ κόντρα στην Ουγγαρία με 88-81 και συνεχίζει να είναι στο κυνήγι για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι Σκανδιναβοί επιβλήθηκαν των Μαγιάρων κι έφτασαν στο 5-4, εξακολουθώντας να έχουν ακόμα βάσιμες ελπίδες για να περάσουν στα τελικά της διοργάνωσης στο Κατάρ. Στο 4-5 και ουσιαστικά εκτός διεκδίκησης η Ουγγαρία.

Πρώτος σκόρερ για τη Σουηδία ήταν ο Σιμόν Μπιργκάντερ με 18 πόντους (8/12 διπ., 14 ριμπ., 8 ασ.), με τον Ουίλ Φαλκ να προσθέτει άλλους 17 (5/10 διπ.). Από 16 οι Ντένζελ Άντερσον και Τομπίας Μποργκ.

Για την Ουγγαρία πρωταγωνιστής ήταν ο Άνταμ Σομόγκι με 20 πόντους (6/7 διπ., 6 ασ.), με τον Γκιόργκι Γκόλομαν να προσθέτει άλλους 16. Στους 13 ο Σίλαρντ Μπένκε.

Τα δεκάλεπτα: 26-20, 48-41, 66-62, 88-81