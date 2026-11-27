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Η Γερμανία «λύγισε» την μαχητική Λετονία (76-78) και έτσι «έκλεισε» τη θέση της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Η Γερμανία αναμετρήθηκε στην Ρίγα με την Λετονία και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 78-76. Έτσι, βελτίωσε το ρεκόρ της σε 8-1 και πήρε και μαθηματικά το «εισιτήριο» για το Παγκόσμιου Κύπελλο του 2027. Από την άλλη, οι γηπεδούχοι «έπεσαν» στο 4-5.

Κορυφαίος της Γερμανίας ήταν ο Ομπστ με 25 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 27:14, με τον Ντα Σίλβα να προσθέτει 12 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 25:57.

Από την άλλη, ξεχώρισε ο Ζόρικς με 15 πόντους, 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 28:48 και ο Στράουτινς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 30:18.

Τα δεκάλεπτα: 14-14, 28-34, 55-59, 76-78

Τα στατιστικά του αγώνα.