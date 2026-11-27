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Οι ομάδες που αγωνίζονται στα εθνικά Πρωταθλήματα μπαίνουν ξανά σε αγωνιστικούς ρυθμούς με την Elite League να κάνει την αρχή σήμερα (27/11), ενώ τη σκυτάλη θα πάρουν στη συνέχεια National League 1, National League 2, Allwyn Women’s Basketball League 1, Women’s Basketball League 2 και Women’s National League.

Στην Elite League, σήμερα στις 16.00, η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου θα υποδεχθεί τον Κρόνο BC Plasis, αγώνας ο οποίος θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ. Το κρατικό κανάλι, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, θα μεταδώσει στις 20.00 και την αναμέτρηση Kerakoll ΑΓΕΧ-Πανιώνιος Cosmorama Travel, με την οποία θα πέσει η αυλαία της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Στην Allwyn Women’s National League 1, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στις 15.00 το ΣΠΟΡ FM TV 2 θα μεταδώσει τηλεοπτικά την αναμέτρηση Παναθηναϊκός -ΠΑΣ Γιάννινα. Τα υπόλοιπα παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος θα μεταδοθούν μέσω live streaming από το κανάλι YouTube της ΕΟΚ.

Οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν διαδικτυακά και τις αναμετρήσεις της 9ης αγωνιστικής της National League 1, μέσω live streaming από το κανάλι YouTube της ΕΟΚ.

Αναλυτικά οι μεταδόσεις:

Elite League

Παρασκευή 27/11/2026

Αναγέννηση-Κρόνος BC Plasis, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

Interplast Κομοτηνής-Κόροιβος, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Σάββατο 28/11/2026

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου-Σοφάδες Βίκος Cola, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Evertech Παπάγου-Μέγαρα ΟΝΕΧ, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Πρωτέας Βούλας-Αμύντας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου-Μαχητές Πειραματικό, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Πανερυθραϊκός-Ψυχικό, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Δευτέρα 30/11/2026

Kerakoll ΑΓΕΧ-Πανιώνιος Cosmorama Travel, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

National League 1

Σάββατο 28/11/2026

Πανελευσινιακός-ΝΟ Σαρωνίδας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Ηλυσιακός-ΚΟ Χολαργού, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Πανελλήνιος-Δάφνη Δαφνίου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Νήαρ Ηστ-Μίλων, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Παγκράτι-Δάφνη, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

ΑΟ Π. Φαλήρου-ΑΜ Ελευσίνας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Ιωνικός Ν.-Δούκας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Απόλλων Π. Sendo-Σύλλας Αιδηψού, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Παναχαϊκή-ΕΦΑΟ Ζωγράφου, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Αστέρας Αλιβερίου-ΕΑ Προμηθέας 2014, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Αχαγιά 82-Αιγάλεω, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Εθνικός Διστόμου-Εσπέρος ΓΣ Λαμίας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Σπόρτιγκ-Γαργαλιάνοι, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Ιόνιος-Πιερικός Αρχέλαος, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Γαλάτιστα-Γέφυρα, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Αρετσού Καλαμαριάς-Ιωνικός Ιωνίας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Πανσερραϊκός-Πανόραμα, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

ΚΑΟΧ-Λεύκιππος Ξάνθης, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

ΧΑΝΘ-Αναγέννηση Καρδίτσας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Κυριακή 29/11/2026

ΚΑΟ Δράμας-Ελευθερούπολη, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Allwyn WBL 1

Σάββατο 28/11/2026

Ολυμπιακός-Πάνθηρες Καβάλας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Κυριακή 29/11/2026

Παναθηναϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα, ΣΠΟΡ FM TV 2

Άρης-Αθηναϊκός Qualco, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός FIBRAN, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Κρόνος BC Plasis-Αμύντας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ

Παναθλητικός-Πρωτέας Βούλας, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ