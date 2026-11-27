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Η 10η αγωνιστική της Elite League ξεκίνησε με δύο αναμετρήσεις την Παρασκευή (27/11) και δράση σε Κρήτη και Κομοτηνή, για να συνεχιστεί αύριο (28/11, 17:00) το κύριο κομμάτι της και η αυλαία να πέσει τη Δευτέρα (30/11, 20:30) ανάμεσα σε Kerakoll ΑΓΕΧ και Πανιώνιο Cosmorama Travel.

Ο Kronos BC Plasis επέστρεψε στις επιτυχίες στην Elite League, περνώντας από το Αρκαλοχώρι με 68-58 έναντι της Αναγέννησης, ελέγχοντας το παιχνίδι σε όλη του τη διάρκεια και αντέχοντας σε κάθε προσπάθεια αντεπίθεσης των γηπεδούχων, για να πάρει ένα μεγάλο «διπλό», που αποτελεί την τρίτη νίκη του σε δέκα αγώνες, όσες έχουν και οι Κρητικοί.

O Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή συνέχισε στο δρόμο των επιτυχιών με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς επιβλήθηκε του Κοροίβου με 103-73 και έφτασε στην έκτη νίκη του στο πρωτάθλημα, ελέγχοντας τον αγώνα σε όλη του τη διάρκεια, με τους Ηλείους από τη δική τους πλευρά να μένουν στο 3-7.

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Kronos BC Plasis 58-68

Διαιτητές: Μαρτινάκος-Ζιώγας-Αλεξόπουλος Π. (Μακρής)

Δεκάλεπτα: 12-23, 24-37, 42-50, 58-68

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (Παπαδάκης): Άλμπουρι 21, Αλεξιάδης 5 (1), Ιωακειμίδης 3 (1), Γιαννούλτσης, Πετράκης, Μπράντλεϊ 9, Κογιώνης 6, Πρέκας 6 (1), Κουρέπης 8 (1)

Kronos BC Plasis (Ξιούρας): Κιούσης 9 (1), Παπαδιονυσίου 16 (2), Γκρέκας 10 (1), Γράβας 10, Δέλγας 6 (2), Τζιάλλας 3 (1), Παλουκάκος 3 (1), Τσουργιάννης 11

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Κόροιβος 103-73

Διιατητές: Αναστασιάδης Β.-Λουλουδιάδης-Παπαγερίδης (Αποστολίδης)

Δεκάλεπτα: 25-12, 50-34, 73-50, 103-73

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή (Λιόγας): Λυκογιάννης, Πέιν 22 (1), Βίκτορ 11 (1), Βλάσσης 3 (1), Τουλούπης 12 (2), Περρής 11 (2), Λαγός 10, Σπυριδονίδης 9 (1), Δρέλλας 8 (1), Ανδρέου 2, Σπρίντζιος 9, Μόρας 6

Κόροιβος (Λεβεντούρης): Αδαμόπουλος 2, Τζουανόπουλος, Άντερσον 18 (2), Τσαφαράς 7 (1), Μπάκναλ, Κοκορέλης 7, Κάτζος 18 (4), Ο’ Μπάνον 10, Τάταρης 4, Κιόσια 7

Τα στατιστικά των αγώνων της Elite League είναι διαθέσιμα μέσω της GameDay με κλικ ΕΔΩ.

Η επόμενη αγωνιστική (10η, 27-30/11):

Παρασκευή 27/11:

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Kronos BC Plasis 58-68 / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Κόροιβος 103-73 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Σάββατο 28/11 (17:00):

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Evertech Παπάγου – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Πρωτέας Βούλας – Αμύντας / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Γλαύκος Έσπερος – Μαχητές Πειραματικό / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Πανερυθραϊκός – Ψυχικό / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Δευτέρα 30/11 (20:30):

Kerakoll ΑΓΕΧ – Πανιώνιος Cosmorama Travel / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Η επόμενη αγωνιστική (11η, 5-7/12):

Σάββατο 5/11:

Αμύντας – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή (16:00)

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Kerakoll ΑΓΕΧ (17:00)

Μαχητές Πειραματικό – Πρωτέας Βούλας (17:00)

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Πανερυθραϊκός (17:00)

Δευτέρα 7/11:

Κόροιβος – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (14:30)

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Λαύριο Αφοί Λιοσάτου (17:00)

Kronos BC Plasis – Evertech Παπάγου (18:00)