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Ο έμπειρος γκαρντ του ΠΑΟΚ φιγουράρει στην τρίτη θέση της λίστας των κορυφαίων πασέρ του EuroCup, μετρώντας 6,7 ασίστ κατά μέσο όρο ανά αγώνα.

Η ικανότητα του Νικ Καλάθη στη δημιουργία είναι διαχρονικά ένα από τα μεγαλύτερα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού του, με τον έμπειρο γκαρντ του ΠΑΟΚ να επιβεβαιώνει την ποιότητά του και μέσα από τους αριθμούς στη φετινή ευρωπαϊκή πορεία του Δικεφάλου.

Το EuroCup δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη λίστα με τους κορυφαίους πασέρ της διοργάνωσης, με τον Έλληνα γκαρντ να καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 6,7 ασίστ ανά παιχνίδι, έχοντας ελάχιστη απόσταση από την κορυφή.

Στην πρώτη θέση βρίσκονται ο Ντογούς Οζντεμίρογλου της Τουρκ Τέλεκομ και ο Μάρκο Σπίσου της Νάπολι, με 6,8 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ ακολουθούν πίσω από τον Καλάθη οι Ντάριους Μπράουν, Άντονι Χίκι και Ότις Λίβινγκστον, με 6,5 ασίστ έκαστος.

Μία ακόμη στατιστική επιβεβαίωση του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει ο Νικ Καλάθης στην επιθετική λειτουργία του συνόλου του Αντρέα Τρινκιέρι.