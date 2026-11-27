Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Μεγάλο πλήγμα για την Εθνική! Ο Ντίνος Μήτογλου και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης αποκόμισαν τραυματισμούς στον αγώνα με την Γεωργία, και θα απουσιάσουν από τον επερχόμενο αγώνα με την Ισπανία (29/11, 19:00).

Ο Ντίνος Μήτογλου υποβλήθηκε σε εξετάσεις στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ μετά το τέλος του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την Γεωργία, οι οποίες έδειξαν πως κατά τη διάρκειά του υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού του ποδιού.

Για εξετάσεις πήγε και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο οποίος αποκόμισε ένα διάστρεμμα αριστερής ποδοκνημικής από το συγκεκριμένο ματς.

Οι δύο αθλητές ξεκίνησαν ειδική θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή τους θα επανεξετάζεται καθημερινά. Προφανώς δεν θα παίξουν στο επόμενο μας της Εθνικής.