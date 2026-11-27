Το τριήμερο της Black Friday της Stoiximan δεν θα μπορούσε σημαίνει τίποτα λιγότερο από κορυφαίες αποδόσεις και αμέτρητες επιλογές. Η Stoiximan αλλάζει τα δεδομένα της αγωνιστικής σε Stoiximan Super League και Premier League με προσφορές που εκτοξεύουν το παιχνίδι σου:
Οι 2 αγαπημένες διοργανώσεις Stoiximan Super League και Premier League προσφέρουν:
- 75% Bet Builder Boost στο Νότιγχαμ - Τσέλσι: Συνδυάζεις τις επιλογές σου και η απόδοση απογειώνεται έως 75%.
- 0% Γκανιότα σε ΟΛΑ τα ματς: Χωρίς εξαιρέσεις. Όλες οι αναμετρήσεις της αγωνιστικής σε Stoiximan Super League και Premier League παίζονται με μηδενική γκανιότα, προσφέροντας τις υψηλότερες αποδόσεις.
- 30% Boost στη Stoiximan Super League: Ζεις την ένταση στα 2 ντέρμπι Άρης - Ολυμπιακός και ΑΕΚ - ΠΑΟΚ με boost 30% στο Bet builder σου.
- Extra Boost 30% στα ντέρμπι της Premier League: Το... γλυκό της αγωνιστικής έρχεται από το Νησί. Στο ντέρμπι του Merseyside Έβερτον - Λίβερπουλ αλλά και στο Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι, παίζεις με επιπλέον ενίσχυση 30% στο Bet Builder σου. Και έχει και καλύτερο.
Συνδυάζουμε 3 ματς της Super League και 2 της Premier League, σε μια ενιαία Super Ενισχυμένη Απόδοση που ξεχωρίζει.
Τρεις αναμετρήσεις από τα δικά μας γήπεδα και δύο από την Αγγλία σε ένα εκρηκτικό πακέτο
- 5 Ντέρμπι, 1 Έτοιμο Παρολί, +30% Ενίσχυση! Δεν χρειάζεται να ψάχνεις τα ματς ένα-ένα. Σου ετοιμάσαμε το απόλυτο Super Enhanced Combo με Over 1.5 γκολ στις 5 κορυφαίες αναμετρήσεις της ημέρας και του ανεβάσαμε την απόδοση κατά 30%!
- Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
- Άρης – Ολυμπιακός
- ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
- Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι
- Έβερτον – Λίβερπουλ
Επίλεξε το έτοιμο Super Enhanced Combo με ένα κλικ και παίξε με ενισχυμένη απόδοση!
21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος Εθισμού & Απώλειας Περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – Γραμμή Συμβουλευτικής: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα
*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις