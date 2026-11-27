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Ο νέος παίκτης της Μπαρτσελόνα, Κίλιαν Χέιζ, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να εμπλακεί επενδυτικά στο NBA Europe, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για το πρότζεκτ της Παρί Σεν Ζερμέν.

Η προοπτική δημιουργίας του NBA Europe έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών παικτών με θητεία στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, μεταξύ των οποίων και ο Κίλιαν Χέιζ.

Όπως αναφέρει η Mundo Deportivo, ο Γάλλος γκαρντ της Μπαρτσελόνα, ο οποίος είναι ένθερμος υποστηρικτής της Παρί Σεν Ζερμέν στο ποδόσφαιρο, είχε εκφράσει πριν από μερικούς μήνες την επιθυμία του να συμμετάσχει ως επενδυτής στη νέα διοργάνωση.

«Γιατί όχι; Δεν θα πω ποτέ όχι, οπότε αν παρουσιαστεί η ευκαιρία, φυσικά», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς ειδικότερα για το ενδεχόμενο να επενδύσει στην ομάδα μπάσκετ που σχεδιάζει να δημιουργήσει η Παρί Σεν Ζερμέν, με τη συμμετοχή του Κέβιν Ντουράντ, ο Χέιζ απάντησε:

«Θα ήταν φανταστικό, θα ήταν υπέροχο. Είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι ο Κέβιν Ντουράντ βρίσκεται στο επενδυτικό σχήμα».

Υπενθυμίζεται πως ο Ντουράντ είναι ήδη μέτοχος μειοψηφίας του γαλλικού συλλόγου και επιθυμεί να εμπλακεί στο εγχείρημα της δημιουργίας ομάδας μπάσκετ με προοπτική συμμετοχής στο NBA Europe.