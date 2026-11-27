Την πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης της ΑΕΚ έδωσε ο Καρλ Τσέιβις, αποκαλύπτοντας τον παράγοντα που τον οδήγησε να πει το «ναι» στην Ένωση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Σίγουρα, νιώθω λίγο αγχωμένος, που έρχομαι σε μία ομάδα που διεκδικεί κάθε χρόνο τίτλους, όμως αυτό είναι το μπάσκετ. Προπονούμαι όλη μου τη ζωή γι’ αυτή τη στιγμή. Ανυπομονώ να προσαρμοστώ και να μάθω όσα περισσότερα μπορώ από τους μεγαλύτερους. Ξέρω, προφανώς, για το μεγάλο στόχο του BCL. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για το τρόπαιο.

Ο κόουτς Σάκοτα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μεταγραφή μου. Έχει προπονήσει εξαιρετικούς παίκτες, όπως είναι ο Κέβιν Πάντερ, ο Σπίντι Σμιθ, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ και άλλοι. Είμαι ενθουσιασμένος για το τι έχει να μου διδάξει εκείνος και το επιτελείο του, διότι είμαι μόλις 25 ετών και έχω μεγάλο περιθώριο να εξελιχθώ και να «μεγαλώσω» ως παίκτης».