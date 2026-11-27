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Μία νέα διοργάνωση ετοιμάζεται να λανσάρει η EuroLeague, με το πρώτο της Summer League να βρίσκεται «στα σκαριά».

Η EuroLeague θα επεκταθεί σε 24 ομάδες, όμως τα πλάνα της δεν περιορίζονται μόνο στην ίδια την δομή της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Eurohoops, η λίγκα σχεδιάζει τη δημιουργία ενός Summer League, το οποίο θα διεξαχθεί στην Ευρώπη και θα δώσει την ευκαιρία σε παίκτες και ανθρώπους του μπάσκετ από όλο τον κόσμο να συναντηθούν.

Η πόλη που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση δεν έχει ακόμη επιλεγεί. Το πλήρες σχέδιο αναμένεται να παρουσιαστεί στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της διοργάνωσης, στις 30 Νοεμβρίου.

Η πρώτη διοργάνωση προγραμματίζεται για μετά την ολοκλήρωση των εγχώριων πρωταθλημάτων και πριν από το NBA Summer League στο Λας Βέγκας. Ενδέχεται να συμμετάσχουν έξι ομάδες, σε μια αρχική μορφή που φιλοδοξεί να αναπτυχθεί και να αποκτήσει μεγαλύτερη διεθνή απήχηση τα επόμενα χρόνια.

Η εκδήλωση αναμένεται να διαρκέσει περίπου δέκα ημέρες, με μία εβδομάδα αγωνιστικής δράσης. Θα συγκεντρώσει παίκτες και προπονητές από ομάδες της EuroLeague και του EuroCup, αμερικανικά πανεπιστήμια, καθώς και προγράμματα μπάσκετ από την Αφρική και την Ασία.

Στόχος του Summer League είναι να αποτελέσει διεθνές σημείο συνάντησης για ταλέντα, προπονητές και επαγγελματίες του μπάσκετ, προσφέροντας ευκαιρίες για ανάπτυξη, προβολή και αξιολόγηση παικτών, αλλά και ανταλλαγή γνώσεων ανάμεσα σε διαφορετικές μπασκετικές κουλτούρες.

To Summer League της EuroLeague αναμένεται να καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός και να επεκταθεί πέρα από τις έξι ομάδες, σε δεύτερο χρόνο.

Πηγή: Eurohoops