Να κλειδώσει τον Βιτίνια στο Παρίσι θέλει η Παρί Σεν Ζερμέν, δίνοντας νέα επέκταση συμβολαίου στον Πορτογάλο χαφ.

Η Παρί Σεν Ζερμέν θέλει να διασφαλίσει την παραμονή του Βιτίνια για πολλά ακόμη χρόνια, προσφέροντάς του ένα νέο συμβόλαιο συνεργασίας έως τον Ιούνιο του 2032. Παρά το γεγονός ότι πριν από λίγο καιρό οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει στην ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2029, με την επέκταση του προηγούμενου συμβολαίου κατά τρία χρόνια, οι Παριζιάνοι επιθυμούν να τον δεσμεύσουν ακόμη περισσότερο.

Για τον λόγο αυτό, ο εκπρόσωπος του 24χρονου Πορτογάλου διεθνή μέσου βρέθηκε στο Παρίσι, προκειμένου να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση του συλλόγου, για ένα νέο συμβόλαιο. Ο Βιτίνια αγωνίζεται στην πρωταθλήτρια Γαλλίας από το 2022, όταν αποκτήθηκε από την Πόρτο και είναι από τους κινητήριους μοχλούς της μηχανής του Λουίς Ενρίκε στην επίτευξη των δυο συνεχόμενων τίτλων στο Champions League.