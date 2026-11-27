Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για μια σημαντική ευρωπαϊκή δοκιμασία, με στόχο να αποκτήσει προβάδισμα στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει την παρουσία του στους «16» του EHF European Cup.

Οι «ασπρόμαυροι» αντιμετωπίζουν σήμερα στις 18:00 τη Ραχμάτ Χασρόν από το Ισραήλ, σε ένα παιχνίδι που θα φιλοξενηθεί στο γήπεδο της Μίκρας και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Παρότι τυπικά γηπεδούχος είναι η ισραηλινή ομάδα, η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη.

Η ομάδα του ΠΑΟΚ έχει ήδη αφήσει εκτός συνέχειας τη Ντουντελάνζ και την Μπόρατς, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Ο Αρμάντο Σίνα, ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης, υπογράμμισε τη σημασία της αναμέτρησης, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για την ετοιμότητα της ομάδας και απευθύνοντας κάλεσμα στους φιλάθλους να δώσουν δυναμικό «παρών» στη Μίκρα.

Στην αντίπερα όχθη, η Ραχμάτ Χασρόν προέρχεται από την πρόκριση απέναντι στον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας, τον οποίο νίκησε και στις δύο μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 17:00, επίσης στη Μίκρα.