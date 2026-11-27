Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να κάνει απόψε το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την εξασφάλιση της παρουσίας του στις 16 κορυφαίες ομάδες του EHF European Cup, αντιμετωπίζοντας σήμερα το απόγευμα τη Σλόγκα Ντομπόι.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο Ηλιούπολης στις 16:30 (Mega News) και αποτελεί το πρώτο μέρος της διπλής ευρωπαϊκής μονομαχίας ανάμεσα στις δύο ομάδες, οι οποίες θα αναμετρηθούν δύο φορές στην έδρα των Πειραιωτών.

Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, μετρώντας δώδεκα συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Παράλληλα, έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή της στους «32» της διοργάνωσης, αποκλείοντας την Καλίτζ με δύο επιτυχημένα αποτελέσματα, 30-24 και 25-21, καθώς είχε εξασφαλίσει την απευθείας συμμετοχή της στον επόμενο γύρο από την πρώτη φάση.

Στην αντίπερα όχθη, η Σλόγκα Ντομπόι από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη έφτασε στην ίδια φάση της διοργάνωσης, αφήνοντας εκτός συνέχειας την Κουρ. Μάλιστα, το εισιτήριο της πρόκρισης ήρθε μέσα από δύο νίκες, με σκορ 38-26 και 32-30.

Βασικός στόχος των «ερυθρόλευκων» στην αποψινή αναμέτρηση είναι να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα, αποκτώντας παράλληλα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο προβάδισμα ενόψει της δεύτερης συνάντησης. Η ρεβάνς έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, στις 11:30, και θα πραγματοποιηθεί επίσης στο Κλειστό Γυμναστήριο Ηλιούπολης.

Την αποφασιστικότητα που υπάρχει στις τάξεις του Ολυμπιακού ενόψει της ευρωπαϊκής επιστροφής εξέφρασε και ο Γερμανός δεξιός ίντερ, Ντάβιντ Σμιτ. Αναφερόμενος στην αναμέτρηση, τόνισε τη χαρά της ομάδας για την επιστροφή στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον βαθμό δυσκολίας της αναμέτρησης. Όπως σημείωσε, η παρουσία και η υποστήριξη των φιλάθλων μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα, ώστε ο Ολυμπιακός να πετύχει ένα θετικό αποτέλεσμα στην πρώτη αναμέτρηση με τη βοσνιακή ομάδα.