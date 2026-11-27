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Πραγματοποιήθηκαν τα δύο φιλικά της Εθνικής Κ16, με το πρώτο να βρίσκει νικητές του «οράνιε» και το δεύτερο να διακόπτεται στο 1-1 ελέω παγετού.

Η Εθνική Παίδων Κ16 ηττήθηκε 4-0 στο Άρνεμ από την αντίστοιχη ομάδα της Ολλανδίας στο πρώτο από τα δύο μεταξύ τους φιλικά παιχνίδια, ενώ χθες στον δεύτερο φιλικό αγώνα της Εθνικής Κ16 με την αντίστοιχη της Ολλανδίας στο προπονητικό κέντρο της οικοδέσποινας, η αναμέτρηση διακόπηκε στο ημίχρονο λόγω παγετού, με το σκορ στο 1-1. Το γκολ για την Ελλάδα σημείωσε ο Κακάλης στο 37'.

Η σύνθεση της Εθνικής στο πρώτο φιλικό: Παπαζυγούρας, Βιδάλης, Μυλωνάς, Κολιός, Βαρσαμίδης, Αντωνίου, Δημητρακόπουλος, Κασίμος, Φλέγγας, Μπαλάφας, Τσαβούρογλου.

Αγωνίστηκαν και οι: Ιορδανόπουλος, Κωνσταντάκης, Παναγιωτάκης, Δημόπουλος, Κορμανός, Ζήτρος, Κακάλης, Παπαγεωργόπουλος, Μούτας, Λιάκος.

Η σύνθεση της Εθνικής στο 2ο φιλικό: Χρυσουλάκης, Δημόπουλος, Παπαγεωργόπουλος, Ίτσκος, Σολωμίδης, Κακάλης, Κορμανός, Λιάκος, Ζήτρος, Μούτας, Κωνσταντάκης.