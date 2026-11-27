Η Λίβερπουλ συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον και ολοκλήρωσε τη συμφωνία για τον 16χρονο Σενεγαλέζο ακραίο επιθετικό, Σίντι Μπαρχάμα Ντιαγέ, που αγωνίζεται στην ομάδα της χώρας του Ντιάμπαρς.

Ο νεαρός επιθετικός εντυπωσίασε με τη φανέλα της εθνικής ομάδας στο Κόπα Αφρικα για παίκτες κάτω των 17 ετών, ενώ ξεκίνησε εντυπωσιακά και στο Μουντιάλ Under-17 στο Κατάρ, πετυχαίνοντας ένα γκολ και δίνοντας δύο ασίστ στο ματς κόντρα στην Κούβα.

Οι ειδικοί κάνουν λόγο για τον νέο Σάντιo Μανέ, ο οποίος είχε κάνει σπουδαία καριέρα στο «Ανφιλντ». Ο Ντιαγιέ έχει συμφωνηθεί να ενταχθεί στο δυναμικό της ομάδας του λιμανιού τον Ιανουάριο του 2028, όταν και θα έχει γίνει 18 ετών, όπως επιβάλουν οι μετγραφικοί κανονισμοί της FIFA.

Να σημειωθεί πως ο Ντιαγέ είχε ταξιδέψει το 2025 στο Λίβερπουλ και είχε δοκιμαστεί για αρκετές εβδομάδες, κερδίζοντας από τότε τις εντυπώσεις με το ταλέντο του. Το κόστος της μεταγραφής δεν θα ξεπεράσει τα τέσσερα εκατ. ευρώ.