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Γκολ και φάσεις από το 3-1 της Άντερλεχτ επί του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο για τη League Phase του Europa League.