Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την φανέλα του Παναθηναϊκού, όμως στάθηκε πάρα πολύ άτυχος και σημείωσε αυτογκόλ.

Ο Δανός αμυντικός αποκτήθηκε το καλοκαίρι και αφού ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε ήταν έτοιμος πια να κάνει ντεμπούτο με την πράσινη φανέλα σε ένα γνώριμο μέρος για τον ίδιο, στην πατρίδα του.

Ο Νίστρουπ τον έριξε στον αγωνιστικό χώρο στην θέση του Πελίστρι, στο 75ο λεπτό και με το σκορ στο 1-2 υπέρ του «Τριφυλλιού», όμως μετά από 3 μόλις λεπτά ο Κρίστιανσεν πέτυχε αυτογκόλ για την ισοφάριση της Νόρτζελαντ.

Μετά το σουτ του Λιντ που σταμάτησε στο δοκάρι, ο «πράσινος» οπισθοφύλακας βρήκε την μπάλα με το σώμα του και την έστειλε στα δίχτυα, σε μια πολύ άσχημη εξέλιξη που σίγουρα θα θέλει να ξεχάσει το συντομότερο δυνατόν.