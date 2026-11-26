Ο ΟΦΗ πλήρωσε το κακό πρώτο ημίχρονο (0-2) και παρά το γεγονός ότι μείωσε με τον Φούντα, δεν κατάφερε να πάρει κάτι από το παιχνίδι με την Άντερλεχτ, χάνοντας με 1-3.

Ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα του, γνωρίζοντας την ήττα με 1-3 από την Άντερλεχτ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Οι Κρητικοί βρέθηκαν πίσω με δύο γκολ, έβγαλαν αντίδραση, μπήκαν ξανά στο παιχνίδι, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την προσπάθεια ανατροπής, με τους Βέλγους να κλειδώνουν το τρίποντο στο φινάλε.

Η Άντερλεχτ μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και άνοιξε το σκορ στο 20ο λεπτό, όταν ο Τσβέτκοβιτς έστρωσε την μπάλα στον Μπενταγέμπ, ο οποίος με ψύχραιμο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 40' διπλασίασαν τα τέρματά τους, με τον Άσγκααρντ να εξαπολύει δυνατό σουτ, το οποίο κατέληξε στην εστία του Λίλο για το 0-2.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο μέρος δεν είχε πολλές καλές στιγμές, με τους Βέλγους ουσιαστικά να βρίσκουν δύο γκολ και τους γηπεδούχους να μην μπορούν να γίνουν απειλητικοί, παρά την τριάδα στην επίθεση με Φούντα, Αϊτόρ και Νους.

Ο ΟΦΗ, ωστόσο, δεν παράτησε το παιχνίδι και βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει. Στο 60ο λεπτό κέρδισε πέναλτι για χέρι, με τον Φούντα να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να ευστοχεί, μειώνοντας σε 1-2 και δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να πιέσουν για την ισοφάριση, με τον Νους στο 63' να σημαδεύει το δεξί δοκάρι σε μια προσπάθεια που έμοιαζε με σέντρα-σουτ. Παρά την πίεση μέχρι το φινάλε, η Άντερλεχτ κράτησε το προβάδισμα και στην τελευταία φάση του αγώνα σκόραραν με τον Μπερτατσίνι, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 1-3.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Κωστούλας (85' Καραχάλιος), Σιέλης, Νικολάου, Ντίκμαν (63’ Αποστολάκης), Αθανασίου, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (76’ Κανελλόπουλος), Αϊτόρ, Φούντας (85' Θεοδοσουλάκης), Νους (85' Σιτμαλίδης).

Άντερλεχτ (Βίτορ Μπρούνο): Κούσεμανς, Μάαμαρ (71’ Σαρντελά), Πέτροτ, Μπιανκόν, Ρέαμπσουκ, Βίνκλερ (85' Όνια Σέκε), Στρόϊκενς, Άασγκαρντ, Άμπρος (90' Άντμαν), Μπενταλέμπ (85' Λανσάνα), Τσβέτκοβιτς (71’ Μπερτατσίνι).