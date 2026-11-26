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Ο Πανσερραϊκός υποτάχθηκε στην ανωτερότητα της Μονπελιέ, με την ομάδα των Σερρών να γνωρίζει βαριά ήττα με 112-60 για την 5η αγωνιστική του Eurocup Γυναικών.

Βαριά ήττα γνώρισε στη Γαλλία, ο Πανασερραϊκός από την Μονπελιέ με 112-60, για την 5η αγωνιστική του Eurocup. Η Γουόκερ ήταν η μοναδική που ξεχώρισε από τις φιλοξενούμενες, ενώ στην αντίπαλη πλευρά η Σεβαγιον πέτυχε 24 πόντους.

O Πανσερραϊκός προηγήθηκε με 5-4 στο 4’, αλλά στην πορεία η Μονπελιέ έκανε επιμέρους 19-2 παίρνοντας τα ηνία με 23-9 στο 9’, οι Γαλλίδες κυριαρχούσαν στα ριμπάουντ και κάπως έτσι η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με σκορ 31-10.

Οι γηπεδούχες διατήρησαν τον απόλυτο έλεγχο και στη δεύτερη περίοδο, ο Πανσερραϊκός δεν μπορούσε να αντιδράσει με αποτέλεσμα να έρθει το +40 (64-24).

Τα πράγματα δεν άλλαξαν στο δεύτερο ημίχρονο, η Μονπελιέ είχε 63% στα δίποντα σε αντίθεση με την σερραϊκή ομάδα που είχε 38, αποτέλεσμα η διαφορά να αυξάνεται (88-33). Από εκεί και μετά το παιχνίδι είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον Πανσερραϊκό να γνωρίζει την ήττα με 112-60.

Δεκάλεπτα: 31-10, 64-24, 89-33,112-60

Διαιτητές: Περτσιαβάλε (Ιταλία)-Ρόξο Περντιγκάο (Πορτογαλία)-Βαν Λόου (Βέλγιο)/Ζαμόρα (Ανδόρρα)

Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Παπαγιαννάκη, Γουόκερ 30 (3), Τσινέκε 4, Παπαϊωάννου 5, Γεροστεργίου, Ελέκο 8, Τσολακίδου, Γκοριάνατζ 8 (1), Νάτσκου 5 (1)

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