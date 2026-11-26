Ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε στα λάθη της Εθνικής ομάδας που οδήγησαν στην ήττα από τη Γεωργία, εξήγησε το σκεπτικό του για την τελευταία επίθεση, ενώ έκανε λόγο για ξεκάθαρο φάουλ στον Βασίλη Τολιόπουλο.

Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε μια οδυνηρή ήττα από τη Γεωργία με 88-92 στην παράταση, σε μια αναμέτρηση στην οποία βρέθηκε στο +7, 57 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, αλλά δέχτηκε ένα σερί 11-0.

Ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη Τύπου στάθηκε στη σειρά λαθών που κόστισαν στη «γαλανόλευκη», ανέλαβε την ευθύνη για την επιλογή του στην τελευταία επίθεση, αναφέρθηκε στον τραυματισμό του Ντίνου Μήτογλου και έδωσε το σύνθημα ενόψει της αναμέτρησης με την Ισπανία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την ήττα από τη Γεωργία: «Είναι μια σκληρή ήττα. Νομίζω ότι είχαμε το παιχνίδι στα χέρια μας και έγιναν πάρα πολλά πράγματα που δεν έπρεπε να συμβούν. Από την άλλη, είχαμε πολύ άσχημα ποσοστά στα δίποντα και στα τρίποντα, 15 ασίστ και 18 λάθη. Πρέπει να σας δείξω το παιχνίδι για να μετρήσετε πόσα λέι απ χάσαμε. Περισσότερα από 10-12 λέι απ. Αυτό είναι το μπάσκετ, πρέπει να συνεχίσουμε».

Για τον τραυματισμό του Μήτογλου: «Ο Ντίνος κάτι πρέπει να έχει, νομίζω στον δικέφαλό του. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό».

Για την τελευταία επίθεση και τα λάθη στην παράταση: «Ήταν απόφαση δική μου να πάρουμε την μπάλα από εκεί, να παίξουμε ένα πικ εν ρολ για τον Μπίλι και πιστεύω ότι έγινε φάουλ στον Βασίλη στην τελευταία φάση, ξεκάθαρο.

Κάναμε οκτώ δευτερόλεπτα, δεχτήκαμε τρίποντο από έναν ψηλό που δεν έχει ξαναβάλει τρίποντο, έχει 0% μέχρι τώρα. Κάναμε λάθη. Πιστεύω ότι έγιναν όλα λάθος για να έρθει αυτό που ήρθε. Κάναμε αντιαθλητικό στη βολή, ενώ είχε χάσει την πρώτη βολή. Πιστεύω ότι έγιναν πολλά πράγματα που δεν τα βλέπουμε συχνά στο μπάσκετ».

Για την επιλογή των 14 αντί των 24 δευτερολέπτων στην επίθεση: «Έχω δει να γίνονται πάρα πολλά λάθη. Ήδη κάναμε αρκετά λάθη κατεβάζοντας την μπάλα και αποφάσισα αυτό».

Για τη διαχείριση της ήττας και τη συνέχεια: «Να είμαστε ειλικρινείς, με βάση το πώς παίξαμε σήμερα, ήμασταν κάτω του μετρίου. Χάσαμε από δύο παίκτες ουσιαστικά, ενώ είχαμε πει πώς θα παίξουμε. Ήταν μια κακή ημέρα. Παρ' όλα αυτά πήγαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι, έγιναν αυτά που έγιναν.

Πρέπει να πάμε να παίξουμε. Αντιπροσωπεύουμε την Εθνική ομάδα της χώρας μας, αντιπροσωπεύουμε την Ελλάδα και όσο έχουμε ελπίδες πρέπει να παλεύουμε με την ψυχή μας για να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Από εκεί και πέρα δεν μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο. Προχωράς και συνεχίζεις, αναλύοντας τα λάθη μας, για να ετοιμαστούμε για αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο».

