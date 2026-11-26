Ανησυχία στην Εθνική για τον Ντίνο Μήτογλου και τον Νίκο Χουγκάζ. Όπως ενημέρωσε η ΕΟΚ, αμφότεροι θα υποβληθούν σε περαιτέρω εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού τους.
Ο Ντίνος Μήτογλου έχει υποστεί θλάση οπίσθιου δικεφαλου μηριαίου στο αριστερό πόδι και ο Νίκος Χουγκάζ διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική.
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΕΟΚ:
Σε εξετάσεις θα υποβληθούν ο Ντίνος Μήτογλου και ο Νίκος Χουγκάζ οι οποίοι τραυματίστηκαν στη διάρκεια της αναμέτρησης της Εθνικής Ανδρών με την Γεωργία.
Ο Ντίνος Μήτογλου έχει υποστεί θλάση οπίσθιου δικεφαλου μηριαίου στο αριστερό πόδι και ο Νίκος Χουγκάζ διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική.
Αμφότεροι θα υποβληθούν σε εξετάσεις τις επόμενες ώρες για τη λεπτομερή διάγνωση.