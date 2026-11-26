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Σε εξετάσεις θα υποβληθούν ο Ντίνος Μήτογλου και ο Νίκος Χουγκάζ οι οποίοι τραυματίστηκαν στη διάρκεια της αναμέτρησης της Εθνικής Ανδρών με την Γεωργία.

Ανησυχία στην Εθνική για τον Ντίνο Μήτογλου και τον Νίκο Χουγκάζ. Όπως ενημέρωσε η ΕΟΚ, αμφότεροι θα υποβληθούν σε περαιτέρω εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού τους.

Ο Ντίνος Μήτογλου έχει υποστεί θλάση οπίσθιου δικεφαλου μηριαίου στο αριστερό πόδι και ο Νίκος Χουγκάζ διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΕΟΚ:

Σε εξετάσεις θα υποβληθούν ο Ντίνος Μήτογλου και ο Νίκος Χουγκάζ οι οποίοι τραυματίστηκαν στη διάρκεια της αναμέτρησης της Εθνικής Ανδρών με την Γεωργία.

Ο Ντίνος Μήτογλου έχει υποστεί θλάση οπίσθιου δικεφαλου μηριαίου στο αριστερό πόδι και ο Νίκος Χουγκάζ διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική.

Αμφότεροι θα υποβληθούν σε εξετάσεις τις επόμενες ώρες για τη λεπτομερή διάγνωση.