Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 2-4 από τη Μίλαν, πληρώνοντας το μπλακ άουτ του δευτέρου ημιχρόνου. Κορυφαίος των «ερυθρολεύκων» ο Ζότα Σίλβα.

Δύο διαφορετικά πρόσωπα παρουσίασε ο Ολυμπιακός απέναντι στη Μίλαν, με την εξαιρετική εικόνα των πρώτων 55 λεπτών να δίνει τη θέση της στην αγωνιστική κατάρρευση. Αναλυτικά η κριτική και η βαθμολογία των ποδοσφαιριστών του Ιμανόλ Αλγουαθίλ.

Ορτέγκα: 6

Ο Γερμανός τερματοφύλακας δείχνει να διανύει περίοδο παρατεταμένου ντεφορμαρίσματος. Φέρει ευθύνη στο τρίτο γκολ, καθώς δεν επιχείρησε έξοδο στη σέντρα εντός της μικρής περιοχής, ενώ δεν πραγματοποίησε κάποια σημαντική απόκρουση. Μακριά από τις εμφανίσεις που μας είχε συνηθίσει στο ξεκίνημα της σεζόν.

Ρέτσος: 7

Αγωνίστηκε δεξιά του Σμαΐλοβιτς στην τριάδα της άμυνας, πραγματοποιώντας πολύ καλό πρώτο ημίχρονο και βοηθώντας επιθετικά με τις προωθήσεις του. Στο μπλακ άουτ της επανάληψης δεν κατάφερε ούτε εκείνος να δώσει λύσεις στα αμυντικά προβλήματα του Ολυμπιακού, παρότι οι περισσότερες επικίνδυνες φάσεις προήλθαν από την απέναντι πλευρά.

Σμαΐλοβιτς: 6

Ξεκίνησε αρκετά καλά, όπως συνολικά ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο. Στην επανάληψη και μετά το 2-0 παρασύρθηκε από την κακή εικόνα της αμυντικής γραμμής, αδυνατώντας να περιορίσει τους επιθετικούς της Μίλαν μέσα στην περιοχή.

Πιρόλα: 7

Αν η αναμέτρηση ολοκληρωνόταν στο 55′, ο Ιταλός θα ήταν ο MVP, έχοντας συμμετοχή στο πρώτο γκολ, σωτήριο τάκλιν πάνω στη γραμμή και σχεδόν όλες τις μονομαχίες κερδισμένες. Στη συνέχεια, όμως, παρασύρθηκε από τη συνολική κατάρρευση του Ολυμπιακού, χάνοντας αρκετές μονομαχίες και αντιμετωπίζοντας σημαντικά προβλήματα από τον Χάτσινσον και τους υπόλοιπους επιθετικούς της Μίλαν.

Πέντερσεν: 7

Πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο, με αρκετές προωθήσεις και χωρίς ιδιαίτερα αμυντικά προβλήματα από την πλευρά του. Ξεκίνησε δυναμικά και στην επανάληψη, χάνοντας σημαντική ευκαιρία για το 3-0. Διατήρησε την καλή αμυντική του εικόνα μέχρι την αντικατάστασή του από τον Σάλιακα στο 67′, για λόγους φρεσκάδας.

Μπρούνο: 5

Αρκετά καλός δημιουργικά στο πρώτο ημίχρονο, όμως από το 55′ και μετά έζησε εφιαλτικές στιγμές απέναντι στον Χάτσινσον. Ο προσωπικός του αντίπαλος είχε συμμετοχή και στα τέσσερα γκολ της Μίλαν, με ένα τέρμα, δύο ασίστ και συμμετοχή στη δημιουργία του τέταρτου. Ο Μπρούνο αδυνατούσε να τον αναχαιτίσει, με τον Άγγλο να κάνει άνω κάτω την αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού.

Φρόιλερ: 6

Συνέβαλε στην καλή εικόνα του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο, ενώ έδωσε την ασίστ στο γκολ του Ζότα Σίλβα στο ξεκίνημα της επανάληψης. Μετά το πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου έπεσε αισθητά η απόδοσή του, χάνοντας μονομαχίες και δυσκολευόμενος στην κυκλοφορία της μπάλας. Εμφανώς κουρασμένος από τα συνεχόμενα παιχνίδια, χρειάζεται ανάσες, καθώς αποτελεί τον ποιοτικότερο και πιο έμπειρο διαθέσιμο χαφ του Αλγουαθίλ.

Γκουστάβο Σα: 7

Ο καλύτερος χαφ του Ολυμπιακού σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Βοήθησε σημαντικά στην κυκλοφορία της μπάλας, μοίρασε εξαιρετικές πάσες και είχε ποιοτικές επαφές. Πάλεψε μέχρι το τελευταίο λεπτό, μπαίνοντας δυνατά στις μονομαχίες και διατηρώντας σταθερή την απόδοσή του.

Ζέλσον Μαρτίνς: 6

Ξεκίνησε ορεξάτος, παίρνοντας αρκετές πρωτοβουλίες, όμως μετά το 30′ η απόδοσή του έπεσε αισθητά. Για ακόμη μία φορά είχε αρκετές ανολοκλήρωτες προσπάθειες χωρίς ουσία, ενώ δεν βοήθησε επαρκώς τον Μπρούνο ανασταλτικά, στην πλευρά από την οποία η Μίλαν δημιούργησε τα περισσότερα προβλήματα. Αντικαταστάθηκε από τον Κώστα Φορτούνη στο 72′.

Ζότα Σίλβα: 8 (MVP)

Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, πραγματοποιώντας ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση. Πρωταγωνιστής σχεδόν σε όλες τις επικίνδυνες φάσεις των «ερυθρολεύκων» και σκόρερ του δεύτερου γκολ με υπέροχο τελείωμα. Κινητικός, παθιασμένος, διεκδίκησε κάθε μπάλα, μπήκε δυνατά στις μονομαχίες και πίεσε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Έδωσε για ακόμη μία αναμέτρηση τον καλύτερό του εαυτό.

Γκονσάλες: 6

Αγωνίστηκε σε έναν ρόλο που δεν του ταίριαζε, καθώς δεν διακρίνεται για την αποτελεσματικότητά του στις προσωπικές μονομαχίες και στο ψηλό παιχνίδι. Είχε διάθεση, πάλεψε, έτρεξε και πίεσε ψηλά, ωστόσο σε κανένα σημείο της αναμέτρησης δεν αποτέλεσε ουσιαστική απειλή για την άμυνα της Μίλαν.

Οι αλλαγές

Σάλιακας: 6

Πέρασε στη θέση του Πέντερσεν στο 67′, χωρίς να προσφέρει ιδιαίτερα στο κομμάτι της ανάπτυξης. Ούτε ανασταλτικά κατάφερε να βοηθήσει ουσιαστικά, καθώς η Μίλαν δημιούργησε αρκετές επικίνδυνες καταστάσεις από την πλευρά του μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Γιάρεμτσουκ: 6

Πέρασε στη θέση του Γκονσάλες και έδωσε αρκετές μάχες με τους κεντρικούς αμυντικούς της Μίλαν, χωρίς όμως να του παρουσιαστεί κάποια καθαρή ευκαιρία. Θα μπορούσε να ισοφαρίσει σε 3-3, όμως η κεφαλιά του βρήκε στην πλάτη των αμυντικών της ιταλικής ομάδας.

Φορτούνης: 7

Πέρασε στη θέση του Ζέλσον Μαρτίνς στο 72′ και προσπάθησε να πάρει επιθετικές πρωτοβουλίες, χωρίς να καταγράψει κάποια αξιοσημείωτη προσωπική ενέργεια. Αρκετά καλές οι εκτελέσεις των στημένων φάσεων, στην προσπάθεια του Ολυμπιακού να βρει το γκολ της ισοφάρισης.

Τικνιζιάν: 6

Ο Αρμένιος μπακ αντικατέστησε τον Μπρούνο με στόχο να αναχαιτίσει τον Χάτσινσον και να βοηθήσει επιθετικά στην προσπάθεια του Ολυμπιακού να βρει το γκολ της ισοφάρισης. Δεν ανταποκρίθηκε σε κανέναν από τους δύο ρόλους και θα πρέπει να ανεβάσει αισθητά την απόδοσή του, εφόσον θέλει να διεκδικήσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής στη συνέχεια.

Τουφάκης: –

Ο νεαρός πραγματοποίησε την πρώτη του ευρωπαϊκή συμμετοχή με τη φανέλα του Ολυμπιακού, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο στο 82′. Έδειξε ανέτοιμος για τις απαιτήσεις αυτού του επιπέδου, χωρίς να του βγει κάποια από τις ενέργειες που επιχείρησε. Θα ήταν, ωστόσο, άδικο να κριθεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι.