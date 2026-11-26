Τέλος στις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα σχετικά με το μέλλον του στην Παρί έβαλε ο Ναντίρ Ιφί, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει καμία πρόθεση να αποχωρήσει από την ομάδα στη διάρκεια της φετινής σεζόν με προορισμό τον Ολυμπιακό
Ο Γάλλος γκαρντ, μέσω ανάρτησής του στο X, θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια για όσα ακούγονται γύρω από το όνομά του, υπογραμμίζοντας πως η προσοχή του βρίσκεται αποκλειστικά στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.
«Θέλω να ξεκαθαρίσω τα πράγματα, με όλα όσα λέγονται τελευταία. Είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος στη σεζόν μου με την Παρί και δεν έχω καμία πρόθεση να αποχωρήσω από τον σύλλογο και τους συμπαίκτες μου οποιαδήποτε στιγμή μέσα στη φετινή αγωνιστική περίοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, ο Ιφί έστειλε μήνυμα, τονίζοντας πως η ομάδα έχει συγκεκριμένους στόχους και φιλοδοξεί να φτάσει όσο το δυνατόν πιο μακριά τόσο στην EuroLeague όσο και στο γαλλικό πρωτάθλημα
Την ίδια στιγμή, ατζέντης του παίκτη, Ολιβιέ Μαζέ, με δική του τοποθέτηση, επιβεβαίωσε τη δέσμευση του παίκτη στο πρότζεκτ της Παρί, σημειώνοντας πως δεν τίθεται σε καμία περίπτωση ζήτημα αποχώρησής του εν μέσω της σεζόν.
I want to clarify with everything being said lately. I’m fully focused on my season with the Paris basketball and I have no intention to leave my club and teammates at any moment this season. We are on a mission and plan to go as far as possible both in Euroleague and Betclic Elite.— Nadir Hifi (@thenadirhifi) November 26, 2026