Ο Ναντίρ Ιφί με post του στο Twitter ξεκαθάρισε πως παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στην Παρί, βάζοντας τέλος στα σενάρια που τον θέλουν να αποχωρεί από τον σύλλογο για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Τέλος στις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα σχετικά με το μέλλον του στην Παρί έβαλε ο Ναντίρ Ιφί, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει καμία πρόθεση να αποχωρήσει από την ομάδα στη διάρκεια της φετινής σεζόν με προορισμό τον Ολυμπιακό

Ο Γάλλος γκαρντ, μέσω ανάρτησής του στο X, θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια για όσα ακούγονται γύρω από το όνομά του, υπογραμμίζοντας πως η προσοχή του βρίσκεται αποκλειστικά στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω τα πράγματα, με όλα όσα λέγονται τελευταία. Είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος στη σεζόν μου με την Παρί και δεν έχω καμία πρόθεση να αποχωρήσω από τον σύλλογο και τους συμπαίκτες μου οποιαδήποτε στιγμή μέσα στη φετινή αγωνιστική περίοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Ιφί έστειλε μήνυμα, τονίζοντας πως η ομάδα έχει συγκεκριμένους στόχους και φιλοδοξεί να φτάσει όσο το δυνατόν πιο μακριά τόσο στην EuroLeague όσο και στο γαλλικό πρωτάθλημα

Την ίδια στιγμή, ατζέντης του παίκτη, Ολιβιέ Μαζέ, με δική του τοποθέτηση, επιβεβαίωσε τη δέσμευση του παίκτη στο πρότζεκτ της Παρί, σημειώνοντας πως δεν τίθεται σε καμία περίπτωση ζήτημα αποχώρησής του εν μέσω της σεζόν.