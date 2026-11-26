Η αρχηγός του «τριφυλλιού» και η Αμερικανίδα Κέιβ κράτησαν όρθιο και αήττητο τον Παναθηναϊκό, με την Κάρτερ να κρίνει το παιχνίδι στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα με 2/2 βολές, κλέψιμο και λέι απ για το τελικό 78-73 επί της ιταλικής Γκέας.

Σε μία μεταβατική περίοδο για τις «πράσινες» μετά την αποχώρηση της Σελέν Ερντέμ και την έλευση του Κάρολ Κοβαλέφσκι, ο Αντώνης Μπότης οδήγησε τον Παναθηναϊκό στο ματς απέναντι στην ιταλική ομάδα, με το «τριφύλλι» παρά το κακό ξεκίνημα στο παιχνίδι (14-28) να φτάνει στη νίκη και στην πρωτιά στον όμιλο.

Οι «πράσινες» έφτασαν στο 5-0, παραμένουν αήττητες στο φετινό Eurocup και την τελευταία αγωνιστική θα αντιμετωπίσουν την Κάστορς Μπρέιν και πάλι στο κλειστό του Χολαργού.

Τρίποντο πάρτι της Γκέας, νωθρός ο Παναθηναϊκός και -13

Το παιχνίδι ξεκίνησε με δύο σερί τρίποντα της Σταμολάμπρου σε μόλις 60" για το 6-2, με την Γκέας να απαντά με 4-0 και να ισοφαρίζει ε 6-6 στο 3' με την Χέιζ. Η Ουάιτ στο 4' με σουτ από την περιφέρεια έβαλε τις φιλοξενούμενες για πρώτη φορά μπροστά με 8-9, με την Οκοσούν στη συνέχεια με τον ίδιο τρόπο να γράφει το 8-12 για την ιταλική ομάδα. Η Γκέας είχε βρει ρυθμό από την περίμετρο και με το 4ο τρίποντό της (4/4 τριπ.) διαμόρφωσε το 10-15 με την Κορνέλιους, με την ίδια παίκτρια στο 8' ξανά από την περιφέρεια να γράφει το 12-20. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε ρυθμό στην επίθεση, με την Οκοσούν με 2/2 βολές να κάνει το 12-22 και την Γκέας να έχει επιμέρους 16-4. Η Κορνίλιους μάλιστα στο 9' πήγε το σερί στο 19-4 και το σκορ στο 12-25, με την ιταλική ομάδα να φτάνει το απίθανο 6/8 τρίποντα (75%) με ακόμα ένα της Ουάιτ (14-28) και την Μπετζέντι να διαμορφώνει με 1/3 βολές το 15-28.

Έσφιξε την άμυνα το «τριφύλλι», Σταμολάμπρου και Κέιβ βγήκαν μπροστά και... τούμπα το ματς

Η Πρινς με προσωπικό σερί 4-0 στα 41" στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου έριξε τη διαφορά με μονοψήφια τιμή (19-28), με τον Μπότη να ψηλώνει την πεντάδα του, αλλά τις «πράσινες» να έχουν πρόβλημα με τα χαμένα ριμπάουντ (6 επιθετικά η Γκέας). Η Χέιζ στο στο 13' έκανε το 22-35, με την Κέιβ (10π.) με 4 σερί πόντους να μειώνει σε 26-35 στο 14'. Η ζημιά για το «τριφύλλι» γινόταν από τα 8 επιθετικά ριμπάουντ της Γκέας, την ίδια στιγμή που ο Παναθηναϊκός είχε συνολικά 7 (15-7 τα ριμπ.). Η Σταμολάμπρου όμως στο 15' έφερε τις γηπεδούχες στο -5 (30-35), με τη Φόρμαν στο 17' να κάνει το 34-35 και το «τριφύλλι» να «τρέχει» σερί 12-0 και να έχει ανεβάσει την πίεση στην άμυνα, αφήνοντας χωρίς σκορ την Γκέας για περίπου 4 λεπτά. Η Σταμολάμπρου (11π., 3/4 τριπ.) με δύσκολο τρίποντο στο 19' έβαλε τις «πράσινες» μπροστά μετά από ώρα (39-37), με την «Σταμό» (13π.) στο 20' να κάνει το 46-42 και την Ουάιτ (15π.) να διαμορφώνει το 46-44 του ημιχρόνου, με τον Παναθηναϊκό να έχει επιμέρους 31-16 στο δεκάλεπτο.

Κακό δεκάλεπτο, χαμηλό σκορ και όλα ίσα στην τελική ευθεία

Η Γκέας στην έναρξη της τρίτης περιόδου έφερε και πάλι το ματς στα ίσα (48-48) με την Οκοσούν (11π.), με τα πρώτα προβλήματα με φάουλ να ξεκινούν για τις δύο ομάδες. Αρχικά η Πρινς στο 23' έφτασε τα 3, με την Οκοσούν στη συνέχεια να κάνει το 4ο προσωπικό της κι αμφότερες να πηγαίνουν στον πάγκο. Ταυτόχρονα οι επιθέσεις είχαν κολλήσει, με το σκορ να μένει ίδιο για πάνω από 2 λεπτά και την Τόφολο στο 25' να κάνει το 48-50. Η Κέιβ (17π.) μετά από επιθετικό ριμπάουντ ισοφάρισε σε 50-50 στο 26', με την Ουάιτ (20π.) όμως με τρίποντο στο 28' να πηγαίνει την Γκέας στο +4 (51-55). Η Φόρμαν στο 29' μείωσε σε 55-57, με την Σταμολάμπρου (17π.) να φέρνει και πάλι το ματς στα ίσα (57-57) στο φινάλε του δεκαλέπτου.

Παρέμεινε αήττητος και πήρε την πρωτιά ο Παναθηναϊκός

Νικολόντι και Χέιζ στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου με σερί 4-0 διαμόρφωσαν το 57-61, με τον Παναθηναϊκό να φτάνει τα 16 λάθη και να μην μπορεί να βρει σκορ. Η Γκέας από την άλλη είχε το μομέντουμ και με την Κορνέλιους (11π.) στο 32' ξέφυγε με 6 πόντους (57-63), με τη Χατζηγιακουμή με το πρώτο καλάθι του «τριφυλλιού» στο δεκάλεπτο να μειώνει σε τρίποντο σε 60-63 στο 33'. Η Κέιβ (19π., 8/9 διπ.) και πάλι στο 34' έφερε τις «πράσινες» στον πόντο (62-63), με την Μπετζέντι μετά από κλέψιμο να κάνει το 64-63 και τον Παναθηναϊκό να τρέχει σερί 7-0. Η τρομερή Κέιβ (21π.) στο 35' έγραψε το 66-63 (σερί 9-0), με την Γκέας όμως να απαντά με δικό της 4-0 και να περνά και πάλι μπροστά με την Οκοσούν (13π.) με 66-67 στο 36'. Η Μπετζέντι με 3 σερί πόντους στο 37' έκανε το 69-67, αλλά οι «πράσινες» έχασαν την ευκαιρία 3 φορές να αυξήσουν τη διαφορά, με την Ουάιτ (23π.) στο 39' να μειώνει σε 70-69. Η Κέιβ (23π.) απάντησε για το 72-69. Η Οκοσουν στο 1:19 για το τέλος έγραψε το 72-71, με τη Σταμολάμπρου στα 57" με 2/3 βολές να κάνει το 74-71. Η Οκοσούν στα 34" μείωσε και πάλι σε 74-73, με τη Σταμολάμπρου να αστοχεί σε τρίποντο, αλλά στη συνέχεια την Κορνέλιους στα 13" να κάνει λάθος. Η Κάρτερ στα 5" με 2/2 βολές διαμόρφωσε το 76-73, με την Αμερικανίδα να κλέβει στη συνέχεια την μπάλα και στον αιφνιδιασμό να γράφει το τελικό 78-73.

Τα δεκάλεπτα: 15-28, 46-44, 57-57, 78-73

Δείτε εδώ τα στατιστικά του ματς