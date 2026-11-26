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Ο Κέσλερ Ουόκερ είχε τα καλύτερα να πει για τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα ενόψει της αναμέτρησης των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Στις 28/11 (04:30) οι Λος Άντζελες Λέικερς θα κοντραριστούν στο «Frost Bank Center» με τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Ο Ουόκερ Κέσλερ προχώρησε σε δηλώσεις ενόψει του μεγάλου αγώνα και μεταξύ άλλων μίλησε για το matchup με τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα.

«Φυσικά, το matchup με τον Ουέμπι, είναι εξαιρετικός παίκτης. Ανεπανάληπτος, μοναδικός παίκτης. Θα είναι ομαδική προσπάθεια. Εγώ θα μείνω συγκεντρωμένος στο να κάνω ό,τι κάνω για να βοηθήσω την ομάδα να φτάσει στη νίκη».

Ενώ για το τι έχει αλλάξει στον Ουεμπανιάμα μετά την τελευταία τους αναμέτρηση πριν από δύο χρόνια είπε: «Είναι φυσικά μεγαλύτερος, πιο ώριμος. Παίζει πιο physical τώρα. Πολύ πιο δυνατά. Ξέρω πως μοιάζει αδύνατος, αλλά είναι δυνατός. Είναι πολύ πιο δυνατός από ό,τι φαίνεται. Παίζε με μεγαλύτερο physicality τώρα. Επίσης έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τώρα, όχι πως πριν δεν είχε».

Φέτος σε 18 ματς και 30,5 λεπτά ο Ουεμπανιάμα μετράει 30,7 πόντους, 12,5 ριμπάουντ, 3,2 ασίστ, 1,3 κλεψίματα και 3,8 μπλοκ. Από την άλλη, ο Κέσλερ σε 17 αγώνες και 31,1 λεπτά έχει 14 πόντους, 10,8 ριμπάουντ, 1,7 ασίστ, 1,1 κλεψίματα και 2,1 μπλοκ.