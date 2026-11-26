Ένα αστείο και περίεργο στιγμιότυπο κατέγραψε η κάμερα στον αγώνα της Σαουδικής Αραβίας με την Κίνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Σαουδική Αραβία επικράτησε με 82-80 χάρη και στις κρίσιμες βολές Σουμπαϊλί στα τελευταία 4’’ του αγώνα, ο οποίος έγραψε σε εκείνο το σημείο το 82-79.

Νωρίτερα, στο τάιμ άουτ ο προπονητής του, Ντάνιελ Μαφέι, έδωσε τις οδηγίες και στο τέλος αποφάσισε να… φιλήσει το χέρι του παίκτη του, με το οποίο θα εκτελούσε τις βολές. Έτσι, για καλή τύχη!

Οι βολές τελικά μπήκαν και η δεύτερη μάλιστα με… σασπένς και η Σαουδική Αραβία ολοκλήρωσε την έκπληξη, ανεβαίνοντας στο 4-5, ενώ η Κίνα έπεσε στο 5-4. Αυτή μάλιστα ήταν η πρώτη νίκη της επί της Κίνας στα τελευταία 33 χρόνια!

A little kiss for good luck 🍀 Ali Shubayli with the game-sealing free throws as Saudi Arabia STUNNED China 🍿 #FIBAWC https://t.co/NQhNCIhURo — FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) November 26, 2026