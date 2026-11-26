Για το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γεωργία, τα συναισθήματά του για την Εθνική ομάδα, αλλά και τη μεταγραφή του στον Άρη μίλησε ο Κώστας Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας διεθνής σέντερ παραχώρησε συνέντευξη στο Game Time της Allwyn και λίγες ώρες πριν τον κρίσιμο αγώνα της εθνικής με τη Γεωργία στο T-Center, δήλωσε αφοσιωμένος στην εθνική ομάδα, εξηγώντας πως το μεγάλο όνειρό του παραμένει η συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες με τη «γαλανόλευκη».

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο χαρακτήρισε ως έναν ιδιαίτερα απαιτητικό τεχνικό, τον προπονητή του τόσο στην εθνική ανδρών όσο και στον Άρη, Βασίλη Σπανούλη.

Ο διεθνής σέντερ αναφέρθηκε και στο τι τον έπεισε να πάρει μεταγραφή στον Άρη, καθώς και το πώς αισθάνεται παίζοντας στο Αλεξάνδρειο. Δεν παρέλειψε ν' αναφερθεί και στη μοναδική σχέση που έχει "χτίσει" με τον κόσμο των «κιτρινόμαυρων».

Δεν έκρυψε δε τον θαυμασμό του για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, παραδεχόμενος πως πάντα ήθελε να παίζει μαζί του, μιλώντας και για τη ζωή με τα αδέλφια του.

Αναλυτικά, ο Κώστας Αντετοκούνμπο, αναφερόμενος στην Εθνική Ανδρών υπογράμμισε την υπερηφάνεια που αισθάνεται κάθε φορά που αγωνίζεται με το εθνόσημο ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Για τον Βασίλη Σπανούλη υπογράμμισε πως έχει το χάρισμα να αντλεί το 100% των δυνατοτήτων από κάθε αθλητή. Αυτή η καθημερινή δουλειά και πίεση έχει λειτουργήσει ευεργετικά, τόσο για τη δική του ατομική βελτίωση όσο και για τη συνολική αγωνιστική εικόνα του Άρη σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Μιλώντας για την καθημερινότητά του στον Άρη και την επιλογή του να δεσμευτεί με τον σύλλογο, ο Κώστας Αντετοκούνμπο στάθηκε ιδιαίτερα στην ενέργεια της έδρας.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, το κλίμα που δημιουργεί ο κόσμος του Άρη στο «Παλέ» του δίνει τεράστια ώθηση στο παρκέ, κάνοντάς τον να νιώθει κυριολεκτικά «σαν σούπερ ήρωας». Η αμφίδρομη σχέση αγάπης και στήριξης με την κερκίδα αποτέλεσε βασικό κίνητρο για την παραμονή και την εξέλιξή του στην ομάδα.