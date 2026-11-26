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Από το ιστορικό 2-2 του 1959 και τη μεγάλη πρόκριση του 2018 μέχρι τον θρίαμβο στο Youth League το 2024, η Μίλαν αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ιστορίας του Ολυμπιακού.

Υπάρχουν αντίπαλοι που στο πέρασμα των χρόνων αποκτούν ξεχωριστή θέση στην ιστορία μιας ομάδας. Για τον Ολυμπιακό, η Μίλαν ανήκει αναμφίβολα σε αυτή την κατηγορία. Κάθε συνάντηση με τους «ροσονέρι» ξυπνά όμορφες αναμνήσεις, συνδέοντας διαφορετικές γενιές φιλάθλων και μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές της ευρωπαϊκής διαδρομής των Πειραιωτών.

Η αντίπαλος με την οποία ξεκίνησαν όλα

Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1959, ο Ολυμπιακός έδωσε το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ιστορίας του, αντιμετωπίζοντας την πρωταθλήτρια Ιταλίας στο πλαίσιο του Κυπέλλου Πρωταθλητριών.

Στο Καραϊσκάκη, οι «ερυθρόλευκοι» κοίταξαν στα μάτια μία από τις ισχυρότερες ομάδες της Ευρώπης, αποσπώντας ισοπαλία με 2-2. Η ήττα με 3-1 στη ρεβάνς του Μιλάνου έφερε τον αποκλεισμό, όμως το μεγάλο ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού είχε μόλις αρχίσει.

Η αξέχαστη βραδιά του Πέδρο Μαρτίνς

Χρειάστηκε να περάσουν 59 χρόνια για να συναντηθούν ξανά οι δύο ομάδες σε επίσημη διοργάνωση. Τη σεζόν 2018-19 βρέθηκαν στον ίδιο όμιλο του Europa League, με τη Μίλαν να επικρατεί με 3-1 στο «Σαν Σίρο» στις 4 Οκτωβρίου.

Στις 13 Δεκεμβρίου του 2018, όμως, το Καραϊσκάκη έζησε μία από τις σπουδαιότερες ευρωπαϊκές βραδιές του. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς επικράτησε με 3-1 εκείνης του Τζενάρο Γκατούζο, χάρη στο γκολ του Παπέ Αμπού Σισέ, το αυτογκόλ του Κριστιάν Ζαπάτα και την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κώστα Φορτούνη.

Ο Ολυμπιακός ισοβάθμησε με τους Ιταλούς στους δέκα βαθμούς, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «32» του Europa League και αφήνοντας εκτός συνέχειας την επτά φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Η Μίλαν απέναντι στη χρυσή γενιά του Ολυμπιακού

Στις 22 Απριλίου του 2024, η ιστορία επιφύλασσε ακόμη ένα ξεχωριστό ραντεβού μεταξύ των δύο συλλόγων. Αυτή τη φορά στη Νιόν της Ελβετίας, στον τελικό του UEFA Youth League.

Η ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου επικράτησε με το εμφατικό 3-0, χάρη στα γκολ των Χρήστου Μουζακίτη, Αντώνη Παπακανέλλου και Θεοφάνη Μπακούλα, χαρίζοντας στο ελληνικό ποδόσφαιρο τον πρώτο συλλογικό ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του σε διοργάνωση της UEFA.

Η ίδια ομάδα που βρέθηκε απέναντι στον Ολυμπιακό στην αφετηρία της ευρωπαϊκής του διαδρομής, ήταν εκείνη που αντιμετώπισε σχεδόν 65 χρόνια αργότερα, όταν πανηγύρισε την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού του τροπαίου.

Οι ποδοσφαιριστές που συνδέουν Πειραιά και Μιλάνο

Τρεις ποδοσφαιριστές έχουν συνδέσει την καριέρα τους με τους δύο ιστορικούς συλλόγους, με λαμπρότερο όνομα εκείνο του Ριβάλντο.

Ο Βραζιλιάνος κάτοχος της Χρυσής Μπάλας του 1999 αγωνίστηκε στη Μίλαν την περίοδο 2002-2003, κατακτώντας το Champions League και το Κύπελλο Ιταλίας. Το καλοκαίρι του 2004 μετακόμισε στον Πειραιά, όπου παρέμεινε για τρεις σεζόν, πανηγυρίζοντας ισάριθμα πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Ελλάδας.

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος φόρεσε τη φανέλα των «ροσονέρι» τη σεζόν 2010-11, κατακτώντας το ιταλικό πρωτάθλημα. Μία δεκαετία αργότερα εντάχθηκε στον Ολυμπιακό, στον οποίο παρέμεινε μέχρι το καλοκαίρι του 2023, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα Ελλάδας.

Ξεχωριστή είναι η περίπτωση του Δημήτρη Ελευθερόπουλου. Ο άλλοτε τερματοφύλακας του Ολυμπιακού αποκτήθηκε από τη Μίλαν το καλοκαίρι του 2005, χωρίς ωστόσο να καταγράψει επίσημη συμμετοχή, προτού συνεχίσει την καριέρα του στη Ρόμα.

Μια παράδοση που θέλει να διατηρήσει

Σε επίπεδο πρώτων ομάδων, ο Ολυμπιακός μετρά μία νίκη, μία ισοπαλία και δύο ήττες στις τέσσερις επίσημες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του με τη Μίλαν. Παραμένει, ωστόσο, αήττητος απέναντι στους Ιταλούς στο Καραϊσκάκη, ενώ οι «ροσονέρι» δεν έχουν πανηγυρίσει ποτέ νίκη επί ελληνικού εδάφους σε επίσημη ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Απόψε, 67 χρόνια μετά την πρώτη τους συνάντηση, οι δύο ιστορικοί σύλλογοι ανταμώνουν ξανά. Στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να προσθέσει ακόμη μία όμορφη ανάμνηση απέναντι στην αντίπαλο με την οποία άρχισε να γράφει την ευρωπαϊκή του ιστορία.