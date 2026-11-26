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"Μετά το ρεπό της Τετάρτης, επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Άρη.

Αναλυτικά η ενημέρωση του ποδοσφαιρικού τμήματος:

"Η προπόνηση της Πέμπτης ήταν πρωινή και έγινε στις προπονητικές εγκαταστάσεις.

Tο πρόγραμμα ξεκίνησε με νευρομυϊκή ενεργοποίηση, συνεχίστηκε με παιχνίδι διατήρησης της μπάλας (με υπεραριθμία) και ολοκληρώθηκε με την τακτική προσέγγιση του αντιπάλου.

Αύριο, Παρασκευή, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα προπονηθούν το πρωί στο Κλεάνθης Βικελίδης ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τον Ολυμπιακό (29/11, 19:00), στο πλαίσιο της 12ης Αγωνιστικής της «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027."