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Η Εθνική υποδέχεται τη Γεωργία στις 20:00 στο Telekom Center Athens και ψάχνει τη νίκη που θα τη φέρει στο ίδιο ρεκόρ με την αντίπαλό της. Στη Superbet, η SUPER Ενισχυμένη Απόδοση* για το παιχνίδι συνδυάζει τα εύστοχα τρίποντα του Τάιλερ Ντόρσεϊ και του Βασίλη Τολιόπουλου. Το πρόγραμμα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 περιλαμβάνει επίσης Λιθουανία – Σερβία και Ιταλία – Τουρκία. Σε όλες τις επιλογές μετράει και η παράταση.

Ελλάδα – Γεωργία | Ντόρσεϊ και Τολιόπουλος από τα 6,75

Στο προηγούμενο εντός έδρας παιχνίδι της η Ελλάδα λύγισε την Ισπανία με 108-106 και ανέβηκε στο 4-4. Η Γεωργία έρχεται με ρεκόρ 5-3 μετά το 98-90 στην Πορτογαλία. Η SUPER Ενισχυμένη Απόδοση* ανεβαίνει από 2.42 σε 3.00* για να ευστοχήσει ο Ντόρσεϊ σε τουλάχιστον τρία τρίποντα και ο Τολιόπουλος σε τουλάχιστον δύο. Στο ίδιο παιχνίδι, η Ενισχυμένη Απόδοση* στους πόντους ανεβαίνει από 3.45 σε 3.85* για να σκοράρει ο Ντόρσεϊ τουλάχιστον 20 πόντους και ο Τόρνικε Σενγκέλια τουλάχιστον 23.

Λιθουανία – Σερβία | Το σκοράρισμα των δύο γκαρντ

Στις 18:30 η Λιθουανία υποδέχεται τη Σερβία. Στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2023 οι Σέρβοι είχαν επικρατήσει με 87-68, με τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς να πετυχαίνει 21 πόντους. Αυτή τη φορά, η Ενισχυμένη Απόδοση* περνά στα χέρια του Ίγκνας Σαργκιούνας και του Αλέκσα Αβράμοβιτς. Για τουλάχιστον 14 πόντους από τον καθένα, η τιμή ανεβαίνει από 3.40 σε 3.80*.

Ιταλία – Τουρκία | Μάνιον και Φλιν στη Ρώμη

Στη Ρώμη, η Ιταλία υποδέχεται την Τουρκία στις 21:00. Οι Ατζούρι είχαν κερδίσει και τα δύο μεταξύ τους ματς στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025, με 87-80 εντός και 80-67 εκτός έδρας. Για να φτάσει ο Νίκο Μάνιον τους 18 πόντους και ο Μαλάκαϊ Φλιν τους 15, η Ενισχυμένη Απόδοση* ανεβαίνει από 3.50 σε 3.90*.

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