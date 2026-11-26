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Η ζωή του Ζινεντίν Ζιντάν αναμένεται να μεταφερθεί στον κινηματογράφο, με τα γυρίσματα της ταινίας να προγραμματίζονται για τις αρχές του 2027.

Από τις λαϊκές συνοικίες της Μασσαλίας μέχρι την κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, η διαδρομή του Ζινεντίν Ζιντάν αποτελεί το αντικείμενο μιας νέας κινηματογραφικής παραγωγής, με προσωρινό τίτλο «Un Destin» («Ένα πεπρωμένο»).

Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2027 στη γενέτειρα του Γάλλου θρύλου, ενώ έχουν ήδη δημοσιευτεί αγγελίες για την επιλογή ηθοποιών στην εξειδικευμένη πλατφόρμα Figurants.com.

Η πορεία του Ζιντάν προσφέρει άφθονο υλικό για μια κινηματογραφική βιογραφία. Η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1998, ο θρίαμβος στο Euro 2000, η Χρυσή Μπάλα, το εντυπωσιακό γκολ στον τελικό του Champions League το 2002 και το επεισοδιακό αντίο στην ενεργό δράση στον τελικό του Μουντιάλ του 2006 συνθέτουν μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική ιστορία.

Εξίσου εντυπωσιακή υπήρξε και η διαδρομή του στην προπονητική, με την κατάκτηση τριών διαδοχικών Champions League στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Προς το παρόν, παραμένει άγνωστο ποιος ηθοποιός θα αναλάβει να ενσαρκώσει τον «Ζιζού», όπως και η ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας.